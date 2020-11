Kom og hør Messias

Tidligere domorganist ved Roskilde Domkirke, Finn Evald, lukker ved en foredragsaften i Gilleleje op for et klassisk storværk fredag 27. november kl. 19.00 i Luthersk Missions hus på Vesterbrogade.

Det drejer sig om G.F. Händels oratorium "Messias", der måske er dét klassiske værk, som har vundet størst udbredelse. Når det opføres rundt om i de større kirker i Danmark i julemåneden, trækker det fulde huse.

I virkeligheden er værket mere end et stykke julemusik, fordi det forsøger at give et større og mere dækkende billede af figuren, Messias.

Værket billedliggør eller udfolder hele frelselseshistorien, som den kendes fra Bibelen og kirken, skriver Luthersk Mission i en pressemeddelelse.