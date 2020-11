Naturstyrelsen Nordsjælland holder nu virtuelt møde for alle interesserede om genopretningen af Søborg Sø.

Send til din ven. X Artiklen: Kom med til virtuelt møde om Søborg Sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom med til virtuelt møde om Søborg Sø

Gribskov - 25. november 2020 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Genopretningen af Nordsjællands fjerde største sø er nået et skridt nærmere. Projektet er nu nået så langt, at en større miljøkonsekvensrapport er sendt i offentligt høring frem til den 7. januar 2021, og Naturstyrelsen inviterer nu også til et virtuelt møde på torsdag 26. november klokken 19.00 via et link på naturstyrelsens hjemmeside.

Her kan alle deltage og få mulighed for at sende spørgsmål via chat.

- Søborg Sø var tidligere Nordsjællands fjerde største sø, indtil området i 1790 blev afvandet for at blive anvendt som landbrugsjord. En tilbagevenden til områdets oprindelige udseende vil give naturen et stort løft og skabe en unik fuglelokalitet. Naturgenopretningen omfatter alt i alt et areal på knap 600 hektar. Heraf vil den største del blive en lavvandet sø og resten til ferske enge, lyder det i beskrivelsen fra Naturstyrelsen forud for mødet.

- Vi går den store rapport om miljøkonsekvenser igennem skridt for skridt. Og så kommer vi til at lave en virtuel rundvisning ud på søen. I dag er der mange, der bruger området til blandt andet jagt og ridning. Og der vil blive en sti rundt om søen med udsigtspunkter, så man fortsat kan bruge området rekreativt. Og vi får skabt et fantastisk fugleliv, som bliver rigtig spændende, uddyber skovridder Jens Bjerregaard Christensen over for Frederiksborg Amts Avis.

Projektet berører 63 lodsejere, og Landbrugsstyrelsen står for jordfordelingerne i området.

Programmet for mødet er som følger:

- Velkomst og præsentation, skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen

- Naturstyrelsens rolle i større naturprojekter, vicedirektør Signe Nepper Larsen

- Dagens billeder fra området, Gribskov Kommune, Borgmester Anders Gerner Frost

- Søborg Sø Landvindingslaug, formand og landmand Kaare Larsen

- Fremlæggelse af miljøkonsekvensrapport, projektledere Ida Dahl-Nielsen og Morten Elling, Naturstyrelsen

- Jordfordeling status, chefforhandler Lars Grumstrup, Landbrugsstyrelsen

- Den videre proces, specialkonsulent Sif Zimmermann, Miljøstyrelsen

- Spørgsmål/svar, ordstyrer skovrider Jens Bjerregaard Christensen can