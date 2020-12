Fra venstre er Susan Knage Møller, bestyrelsesformand i LOS ? Landsorganisationen for sociale tilbud. Dernæst Frank Falentin Sørensen og Anne-Grete Rasmussen fra Lundekollektivet. Foto: GUA

Send til din ven. X Artiklen: Kollektiv vinder pris for socialt arbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kollektiv vinder pris for socialt arbejde

Gribskov - 09. december 2020 kl. 16:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Lundekollektivet, et behandlings- og opholdssted i Vejby, har for nylig modtaget en pris fra LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud. Den gik til de 11 ansatte på stedet, der har speciale i psykologi og pædagogik, oplyser LOS, der fremhæver Lundekollektivet som noget særligt, fordi det ikke bare er et opholdssted:

- Det særlige ved Lundekollektivet er, at det ikke bare er et behandlings- og opholdssted, men i lige så høj grad et kollektiv og en familie. Det bygger ikke alene på ord og floskler, men en undersøgelse baseret på en række brugerinterviews viser, at det er netop denne følelse beboerne har hos Lundekollektivet, lyder det fra LOS.

Personligt - Lundekollektivet formår som noget ganske sjældent i en social sektor at kombinere viden, følelse og fornuft på en sådan måde, at arbejdet på tilbuddet på samme tid er yderst professionelt og særdeles personligt, lyder det i beskrivelsen af, hvorfor Lundekollektivet fortjener LOS' Socialpris 2020.

Med LOS' Socialpris følger der desuden 10.000 kroner og et diplom.

- Som brancheorganisation er det vores opgave at gå forrest og insistere på professionalisme, kvalitet og engagement i de sociale tilbud. Både ved at udvikle og styrke de sociale tilbud, men også ved at synliggøre og hædre dem, der lykkedes med en særlig indsats, som hjælper udsatte mennesker videre, udtaler bestyrelsesformand i LOS, Susan Knage Møller.

Lundekollektivet henvender sig til unge med behov for praktisk, pædagogisk og psykologisk støtte. Stedet har plads til 7 unge mennesker.

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud er Danmarks største brancheorganisation for sociale tilbud. LOS uddeler hvert år en socialpris til et sted, en person, en afdeling eller et projekt, som har været et særligt fyrtårn blandt de sociale tilbud.