Manden blev taget med for at få taget en blodprøve, der kan fastslå en eventuel promille. Foto: Kenn Thomsen

Kørte over for rødt: Sigtet for spritkørsel og manglende kørekort

Gribskov - 04. oktober 2021 kl. 11:45 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

En 27-årig mand blev standset af en politipatrulje søndag klokken 18.55 på Helsingevej, da betjene så ham køre over for rødt. Men det var ikke det eneste, han blev sigtet for.

Manden fik nemlig alkometeret til at slå ud over den tilladte promille. Han blev sigtet for spritkørsel og taget med for at få taget en blodprøve, der kan fastslå en eventuel promille.

Det viste sig også, at han ikke havde en gyldig førerret. AH