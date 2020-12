Efter en hel skoledag foran computeren er øjnene blevet firkantede. Netflix er blevet set tynd for film og serier, og jeg tror snart ikke, at Candy Crush har mere slik, Modelfoto: Adobe Stock Foto: fizkes - stock.adobe.com

Klumme: Virtuel undervisning og nye vaner

Siden onsdag den 11. marts har Danmark været lukket ned. Dette har også betydet, at skoler og gymnasier har måttet lukke dørene og lave virtuel undervisning. Hjemme hos gymnasieeleverne er hverdagen forandret.

Gribskov - 23. december 2020 kl. 11:18 Af Gry Isabella Munch, Gribskov Gymnasium

Klokken er 8:00, og vækkeuret ringer nu for tredje og sidste gang. På dette tidspunkt var jeg normalt allerede på Gribskov Gymnasium og klar til undervisning, men i disse tider ser hverdagen anderledes ud. Det store gymnasie på lidt over 600 elever er byttet ud med mit lille værelse og en computerskærm. Her er intet klasselokale, ingen lærer, ingen "godmorgen" fra vennerne, men blot en seng med en dyne at kramme.

Jeg slæber mig langt om længe ud af sengen, børster tænderne, henter morgenmaden ind på værelset, og så er jeg ellers klar til første modul. Læreren spørger ind til, hvordan det går omme bag computerskærmene. Man kan tydeligt mærke på stemmerne, at de fleste af mine klassekammerater stadig har søvn i øjne.

Klassechat Selvdisciplinen skal være stor. Her er ingen kære lærer til at fortælle dig, at du skal lave dine ting, og mine forældre har deres eget arbejde at passe. Det er ikke altid lige nemt, når sengen står der og frister teenageren til at lægge sig lidt. Arbejdes, det skal der dog, om man vil det eller ej. Nogle lektioner består af 5 små spørgsmål, der hurtigt kan besvares. Andre lektioner har en overflod af opgaver og store forventninger, som knap kan nås. Stress-niveauet er højt i disse timer, og på klassechatten strømmer beskederne ind om, hvordan de andre sidder i samme båd som mig. Jeg må dog gøre mit bedste og komme videre til næste modul.

Pauserne mellem timerne blev normalt brugt sammen med vennerne. Her blev der snakket om livets gang, lektierne til næste time eller festen på fredag. Derhjemme bliver pauserne brugt alene. Køleskabet bliver besøgt et par gange, og Facebooks startside bliver også fornyet. Tiden kan måske spildes med en video eller to, til næste modul begynder. Sådan fortsætter dagen, til klokken er 16. Få godkendt fravær, find opgaverne, lav opgaverne, aflever opgaverne, vent til næste modul osv. Sådan ser den nye corona-hverdag ud for mange gymnasieelever.

Netflix set tynd Efter en hel skoledag foran computeren er øjnene blevet firkantede. Netflix er blevet set tynd for film og serier, og jeg tror snart ikke, at Candy Crush har mere slik, jeg kan knuse. Jeg vælger at gå en tur - alene selvfølgelig. Byens butikker er lukkede, og gaderne er tomme. Den eneste lyd, der kan høres, er fra de få biler, der kører hjem fra arbejde, og musikken fra mine høretelefoner. Jeg vælger at gå en genvej gennem skoven, hvor man normalt tager hen for at være alene og finde ro. Sådan skulle det ikke være i dag. Cyklisterne, løberne og diverse andre personer, der også trængte til lidt frisk luft, er taget ud i skoven. Naturen er nærmest blevet det nye sort. Jeg vælger at tage hjem og finde roen på mit værelse i stedet.

Om aftenen vælger jeg at ringe sammen med nogle veninder fra klassen. Der bliver spurgt ind til, hvordan det går hos folk, og svarene er de samme: "Det er kedeligt", og "jeg savner jer". Selvom der går et stykke tid, før vi kan se hinanden, går snakken om alt det, vi skal nå efter corona. Der bliver lagt planer om københavnerture, dage, hvor vi kan være kreative, yoga og alt muligt andet. Listen bliver lang og drømmene store. Efter nogle timer siger vi farvel til hinanden og lægger på.

Dagen i morgen står igen på virtuel undervisning. Den næste måned står også på virtuel undervisning. Vi ved endnu ikke, hvornår vi igen kan se hinanden, men indtil videre bliver jeg i sengen og krammer dynen.

Denne klumme er skrevet tidligere på året efter den første nedlukning.