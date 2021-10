Fodboldspillere i fuldaktion på en kold tirsdag aften hvor der knokles på livet løs til sæsonens første træning. Foto: Niels Jørgen Larsen

Klumme: Sprudlende fodbold på en grå tirsdag

Gribskov - 09. oktober 2021 kl. 11:58 Af Tore Jonas Langkjær Thulstrup, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen

Solen er på vej ned over den øde hovedgade i Græsted. I det fjerne høres forpustede stemmer og larm. Fodboldsæsonen er begyndt

Klokken er 18, og her vil de fleste beboere i Græsted være i gang med at forberede deres daglige aftensmåltid i deres varme og hyggelige køkkener, mens nogle enkelte individer begiver sig op mod Netto efter de sidste impulsindkøb.

I de sidste mange måneder har der ved denne tid været helt stille i Græsted, hvor bybilledet er stærkt præget af den verdensomspændende epidemi, som har hærget i over et år. Men i aften er en helt særlig aften.

Det er en aften, hvor en flok entusiastiske fodboldspillere fra nær og fjern er valfartet til deres vinterlige helligsted. Dette er en traditionel pilgrimsfærd for mange af de omkringliggende fodboldklubber, som i vintertiden må arrangere turen til Græsted.

Optoget med de tætpakkede biler nærmer sig byen, runder de to rundkørsler og forsætter ned ad hovedgaden, mens bilernes ruder vibrerer i takt med den højlydte musik. Humøret er højt, da spillerne drejer ned mod stadion, hvor trænerne er i gang med at aflæsse træningsudstyret, som skal være rammen for dagens fysiske strabadser.

Nu er det for alvor blevet mørkt i den lille by, men i dette øjeblik tændes de store projektørmaster, og banen med sit kunstgræs og gummigranulat bliver badet i et himmelsk lysskær, mens spillerne træder på banen, som var de ankommet til paradis.

Dårlig form

Der var stor spænding i dagene op til, at Folketinget vedtog en ny aftale om forsamlinger i forbindelse med udendørssport. Dette er årsagen til, at vi befinder os på Græsted kunstgræsbane, hvor Vejby-Tisvilde Fodbolds første fodboldtræning i lang tid finder sted.

De seneste 3 måneder har været mørke og dystre, hvor tusindvis har været nødt til at opgive deres passion for sport, og det har sat sit aftryk på både den fysiske og psykiske sundhed hos mange. På trods af dette har der været stor opbakning til denne særlige begivenhed, hvor over 40 spillere og trænere har tilmeldt sig.

Når man er så mange tilmeldte, betyder det, at træningen må deles op i mindre grupper, hvor spillere fra 15 til 30+ bliver blandet. Nu skal spillerne i gang med opvarmningen, og alle er klar over, hvad der nu skal ske. De har lavet den tusind gange før, og de fletter ind i to geledder med ufejlbarlig præcision, hvorefter de begiver sig af sted som livgarden på vagtskifte.

Temperaturen kryber mod 0°C, og den halvkraftige sidevind får de af spillerne, som stædigt har insisteret på at træne i shorts, til at fortryde det, mens resten af spillerne trækker i vanter. Allerede efter opvarmningen må flere spillere hive efter vejret, og den daglige rutine med at ligge inaktivt i sengen og se Netflix dagen lang kan tydeligt ses.

Efter en kort pause er det tid til den første af træningens øvelser, og træneren hidkalder spillerne, inddeler dem i hold og instruerer dem i øvelsens formål og fremgangsmåde. Det er en afleveringsøvelse, hvor samarbejde og kommunikation spiller en stor rolle, og her kan man tydeligt se, hvordan 3 måneders isolation har forvandlet, hvad der plejer at være en velsmurt maskine, til en omgang indianerbold, hvor det er svært at finde hoved og hale i det hele.

Dette tager spillerne dog med et smil, og er der god stemning, hvor de føler en livsglæde, som man længes efter i hverdagens triste omgivelser foran computeren. Spillerne har efterhånden fået varmen, og de første par vanter er allerede røget af, mens den kolde luft ikke længere stikker i lungerne, men derimod er en forfriskende cocktail, der for hvert åndedrag bidrager til spillernes øgede entusiasme.

Kamp

Spillerne ånder lettet op. De ved godt, hvad der skal ske nu. Et smil breder sig på deres læber, for nu skal der spilles kamp. Fra de har været helt små, har dette været yndlingsordet til træning, og det ændrer sig aldrig, ligegyldig hvor gammel du bliver.

Det er her, hvor man kan vise, hvad man er i stand til, mens man afprøver forskellige tricks, som man har øvet sig på. Der jubles, når der scores, og spillerne ærgrer sig, når de skyder forbi. Alle vil gerne vinde håneretten over de andre, så der kæmpes og knokles på livet løs, indtil kampen er forbi.

Spillerne ånder lettet op, og de slæber deres udmattede kroppe over til spillerbåsende, hvor sveden køler dem, mens de skifter sko og strækker ud. Nu går turen hjemad over de øde landeveje, og spillerne vandrer afsted til bilerne med opløftet pande og højt humør efter den succesfulde træning. Uden for banen står det frysende næste hold spillere klar. Nu er det deres tur.