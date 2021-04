En knallertkører er i konstant konflikt, fordi folk omkring ham ikke ved, hvor knallerter egentlig må køre, skriver skribenten. Modelfoto: Anders Ole Olsen

Klumme: Ikke alle knallertkørere er knallertbøller

Gribskov - 10. april 2021 kl. 14:44 Af Victor Søndergaard, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen

Jeg ved ikke helt, hvad folk i biler tænker, når de kører forbi mig, når jeg kommer der på min lille knallert, men plads giver de sjældent.

Jeg kan komme kørende helt normalt på en lige vej, og alligevel synes folk, at de lige skal give deres rat et tryk.

Jeg ved ikke, om de fleste bilister synes, at de har mere ret til at være på vejen end mig, men hvad de bare ikke tænker på, er, at jeg selv har taget et kørekort fuldstændig ligesom dem.

De fleste bilister ville nok hellere have, at jeg bare var på cykelstien, og det skal jeg også af og til. Dog bare ikke altid. Nogle af stierne er forbudt for knallerter, og det respekterer jeg. Jeg tror i virkeligheden, at det er det, der forvirrer folk.

Jeg kan godt forestille mig, at det kan være svært for folk at skelne imellem, hvornår jeg skal køre det ene eller det andet sted.

Det sker også indimellem, at jeg kommer i konflikt med cyklister på cykelstierne. De synes jo selvfølgelig, at jeg skal køre på vejen. Og det er så her, hvor den bliver svær.

En knallertkører er i konstant konflikt, fordi folk omkring ham ikke ved, hvor knallerter egentlig må køre. Jeg konfronterede en cyklist for nogle måneder siden, fordi han blev ved med at råbe ad mig, når jeg kom kørende forbi ham.

Han påstod, at hvad jeg foretog mig, var "ekstremt ulovligt".

Jeg forklarede ham så, hvordan det hele hang sammen, og har aldrig hørt fra ham siden.

Det er misinformation, jeg tror er problemet her. Når man tager et almindeligt kørekort til bil, bliver man ikke introduceret nok til knallerters love. Jeg ville som knallertkører blive meget glad, hvis folk vidste mere om, hvilke rettigheder jeg har på min knallert.

Jeg savner en smule respekt i trafikken. Det sker ofte, at folk overhaler mig helt op ad mig, selvom der er masser af plads på kørebanen.

Jeg må ofte køre ud i rabatten for ikke at blive væltet omkuld. Og et er, når det bare er en normal personbil.

Noget andet er, når det er en lastbil, der kommer helt op ad mit venstre knæ. Dog er det sjældent, at lastbilerne er så respektløse, men det sker indimellem.

Jeg savner bare helt generelt, at folk vil forstå, at knallerter altså også er køretøjer med en levende person ovenpå. Det tror jeg ville gøre en kæmpe forskel for os knallertkørere.