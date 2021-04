Ekstra styrketræning er blevet et 'must' for mange idrætsgrene, og det gør man nu noget ved i Helsinge. Foto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Klubber laver fælles styrkecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klubber laver fælles styrkecenter

Gribskov - 12. april 2021 kl. 16:17 Kontakt redaktionen

Styrketræning er blevet et 'must' for mange idrætsgrene, hvor det er væsentligt for udøverne, at styrketræningen kan foregå i naturlig sammenhæng med den almindelige træning.

Læs også: Koncertarrangør har stort navn på plakaten

Derfor har Helsinge Badminton, Helsinge Fodbold og Team Helsinge Håndbold sammen etableret en ny forening i HSI - 'Helsinge Funktionel Styrke', som skal etablere og drive faciliteterne i Helsinge Hallerne.

De skal kunne bruges af alle HSI-foreningerne, Nordsjælland Håndbold, Gribskov Elite og Talent (GETU) og gerne medlemmer af andre idrætsforeninger i Gribskov.

- Faciliteterne skal meget gerne står klar efter sommerferien, siger formanden for Helsinge Funktionel Styrke (HFS) Kasper Klitgaard i en pressemeddelelse.

Kan mødes på tværs af idrætsgrene Han er klar til at invitere Team Helsinge Håndbolds ungdomsspillere og alle øvrige energiske talenter ind og ser styrkecenteret som en unik mulighed for, at unge kan mødes på tværs af idrætsgrenene.

Fra klubberne er der glæde over projektet.

- Styrketræning er et must for håndboldspillere, der vil noget med deres idræt, så vi ser frem til at vejlede spillerne i at få det optimale ud af de nye faciliteter, lyder det blandt andet fra talentchef i Nordsjælland Håndbold Laurids Søegaard Pedersen.

At styrketræningsfaciliteterne får til huse i Helsinge Hallerne passer også fint med ønskerne om idrætsklasser på Nordstjerneskolen.

Får brug for plads Der er meget lidt plads i Helsinge Hallerne, så HFS er nu i dialog med hallen og de øvrige HSI-foreninger om at sikre den nødvendige plads, lyder det i pressemeddelelsen.

Her er foreningen klar til at lave de nødvendige ændringer så Helsinge Hallerne kan rumme de nye muligheder for funktionel styrketræning og samtidig tilbyde et stort multi-rum, der kan bruges af alle idrætsgrene efter behov.

Se mere på www.helsingefunktionelstyrke.nu.

jesl