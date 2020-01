Stilladset, der i lang tid har indhyllet Esrum Kloster, er nu pillet ned. Og 29. marts bliver der igen mulighed for at komme inden for murene.

Klosteråbningen nærmer sig

Siden juni 2018 har den gamle klosterbygning i Esrum været pakket ind i stillads og lukket for offentligheden. Det 850 år gamle kloster har gennemgået en omfattende renovering, men nu er der sat en dato på genåbningen af klosteret, der slår dørene op den 29. marts. Direktør på Esrum Kloster, Birgitte Meisner Nielsen, fortæller, at der er foregået en restaurering fra kælder til kvist, da flere bærende dele i hovedbygningen viste sig nødvendige at skifte ud. Arbejdet var således i gang, da Birgitte Meisner Nielsen tiltrådte som direktør i august sidste år.

