Et flertal i byrådet har vurderet, at byggefeltet, her markeret med sort, strider mod Natura 2000-direktiv.

Klit spænder ben for sommerhus

En byggeret fra 1916 er blevet sat til side af et flertal i byrådet med en begrundelse om, at det ifølge administrationen ikke er lovligt at bygge i området.

Det begrundes med, at området siden 1992 har hørt under et EU-direktiv om habitatbeskyttelse.