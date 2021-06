Klar til Torvedage i Vejby: Fejrer 10 års jubilæum

En ny sommersæson med Torvedage i Vejby står for døren og i år kan Torvedagene fejre, at de har været på Præstens Mark i Vejby i hele ti år. Sæsonen begynder den 26. juni klokken 10-13 på Kirkebakken 4 i Vejby.

Da Pernille Wedderkopp for ti år siden fik ideen til Torvedage i Vejby, så hun netop for sig et marked lige nøjagtigt som det er blevet - hyggeligt, lidt landligt og med mange forskellige hjemmelavede produkter af god kvalitet. I starten skulle der kæmpes noget for at få stadeholderene til at komme, men de senere år kommer de mere af sig selv - og det gør kunderne heldigvis også.