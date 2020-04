Artiklen: Klagenævn underkender betingelser for salg af to kulturhuse

Klagenævn underkender betingelser for salg af to kulturhuse

De betingelser, som hotelejer Humberto Orsoni i efteråret 2016 fik indføjet i en slutseddel på købet af de de to tidligere kulturhuse, Pyramiden og Det Gamle Rådhus på Vesterbrogade i Gilleleje, bliver nu underkendt af miljø- og naturklagenævnet. Det betyder, at hotelejeren, der i forvejen ejer blandt andet Gilleleje Badehotel, ikke får lov til at bygge en restaurant eller et antal ejerboliger på grunden, som han bød 15 millioner kroner for. De to elementer i den betingede købsaftale er i strid med fredningsbestemmelserne, fastslår klagenævnet.

Af Karl Erik Frederiksen Klagenævn siger nej til de betingelser, som hotelejer for snart fire år siden stillede for at købe de tidligere kulturhuse Pyramiden og Det gamle Rådhus i Gilleleje, skriver Frederiksborg mts Avis mandag:

