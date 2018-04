Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Klage kan lukke restaurant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klage kan lukke restaurant

Gribskov - 19. april 2018 kl. 04:05 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bistro No. 3 i Gilleleje har kun eksisteret i otte måneder, men nu kan restauranten risikere at lukke eller indskrænke, efter at Planklagenævnet har omstødt en dispensation fra Gribskov Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nævnet skriver, at en restaurant med 72 pladser ikke er »en lille restaurant«, samt at områdets karakter af boligområde brydes.

Ejeren af Bistro No. 3, Michael Olesen, er ærgerlig over beslutningen.

- Vi har haft alle tilladelser i orden og har en fin og populær restaurant. Vi er professionelle og gør alt for, at alt er, som det skal være, så vi er ærgerlige over, at vi har banket det her op på otte måneder og måske skal lukke, siger han.

Pernille Søndergaard (Nytgribskov), som er formand for udvalget Udvikling, By og Land, regner dog ikke med, at restauranten kommer til at lukke.

- Vi vil gå i dialog, så vi kan sørge for en lovliggørelse. Vi kan kigge på antallet af gæster, eller måske skal der foretages et par ændringer i lokalplanen, men det er ikke sikkert, siger hun.

Det er et nabopar, der har klaget over dispensationen. Fra parret lyder det, at man ikke er gået efter restauranten men efter kommunen, som ikke har rettet sig efter den bevarende lokalplan.