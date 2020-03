Søborg Kirke opfordrer alle i Gribskov Kommune til at hejse Dannebrog søndag. Foto: Jens Wollesen

Kirke vil lave flagdag: Vi skal holde fanen højt gennem krisen

Har du en flagstang, så hejs Danneborg helt til tops på søndag. Sådan lyder opfordringen fra Søborg Kirke og præst Sarah Auken. De forsøger at starte et initiativ, som skal give danskerne en fællesskabsfølelse og et samlingspunkt i de svære corona-tider.