Se billedserie Sådan visualiserer arkitekten boligerne i Kildehøj Park, Vejby. Ill.: 2E Bolig

Send til din ven. X Artiklen: Kildehøj boliger er klar om et år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kildehøj boliger er klar om et år

Gribskov - 10. marts 2018 kl. 11:30 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var kø for at blive skrevet op ved Søren Toft-Nielsens computer efter borgermødet i Vejby torsdag.

Mange borgere af især af den lidt ældre generation var mødt frem for at få detaljer om det nye kvarter i Vejby, hidtil kendt som Tisvilde Ø.

Kildehøj Park bliver navnet, 3210 Vejby postnummeret og om alt går vel, vil der på bakkerne ind mod Holløse/Tisvilde, nedenfor Vesterled indenfor godt et år stå et helt nyt kvarter.

- Hvis planen holder og vi ikke løber ind i Danmarks største stenalderboplads, som Søren Toft-Nielsen formulerede det.

Søren Toft-Nielsen har investeret i jorden mellem Vejby og Holløse, og det er på den del, som er byzone, at der nu skal bygges.

Den oprindelige plan for bebyggelsen er blevet justeret, så det oplæg, der torsdag blev fremlagt, fremstår meget konservativt i forholdt til det oprindeligt tænkte.

Hillerød

Indsigelserne har blandt andet drejet sig om højde - og denne er da også gået fra to etager til nu at være huse udelukkende i et plan. Også materialerne er anderledes, end oprindelig tænkt.

- Nogle var kede af, det skulle være i træ, og bange for, det ville ligne en barakby, sagde Søren Toft-Nielsen.

- Personligt er jeg uenig, men vi har lyttet til kritikken og vores nye partner har indtil nu bygget i sten. Forhåbentlig skal vi hurtigt i gang og så gør vi det, vi er gode til.

Den nye partner er 2E Group, Bolig. Byggefirmaet har projekter i store dele af landet, og bygger i en stil, som fremtidige købere kan se i blandt andet Regnbuen i Hillerød- Her er der huse, som meget ligner dem, der kommer til at udgøre Kildehøj.

Bygherrerne tilstræber både ejer og lejerboliger, og før byggeriet går i gang, vil der være mulighed for at købe grunde og blive egen bygherre, ligesom tidlige købere vil have mulighed for at sætte deres præg på byggeriet.

Ældreboliger

Netop størrelse og pris blev et omdrejningspunkt på borgermødet. Mange håbede på, at byggeriet ville være ensbetydende med ældreboliger, som var mindre end de 90 kvadratmeter, der er størrelsen på de mindste boliger i Kildehøj Park.

- Jeg er ældre og jeg bor alene og ville gerne ned i noget mindre. Jeg troede, der kom nogle ældreboliger, lød det fra en borger. Borgeren fik svar fra Pernille Søndergaard (ng), fmd for udvalget for udvikling, by og land.

- Det her tilbyder den private investor, men jeg har lyttet og tager som politiker ønsket om ældreboliger med tilbage, sagde Pernille Søndergaard. Udvalgsformanden noterede sig i øvrigt også , at »ingen løb skrigende bort« i forhold til bebyggelsens udformning og udseende.

Visionen

- Men visionen lever, sagde Søren Toft-Nielsen og erkendte i samme åndedrag, at denne første del af byggeriet bliver mere traditionelt, end der oprindeligt var lagt op til.

Investorerne ejer, udover der, hvor der nu bygges, store dele af området mellem vejby og Holløse/Tisvilde. Dette er i dag udlagt til marker, som siden 2016 er under omlægning til økologi - et stempel produkter herfra vil opnå denne sommer.

Visionen er da også stadig at lave kvarterer, som ikke kun er parcelhusområder.

- Vi vil langs Tisvildevej lave et blomsterbælte - til gavn for bier, der ikke har det særlig godt, og vores vision lever, men det er en lang og usikker proces. Om vi får lov at bygge i det, der er landzone, ved vi ikke, sagde Søren Toft-Nielsen, der talte om bæredygtighed i det nye byggeri engang i fremtiden, om fælleshuse, hjemmearbejdspladser, deleløkonomi for blandt andet biler og haveredskaber med mere. Samt om jord, der kunne dyrkes af frivillige med grøntsager, der kunne sælges lokalt, og en natur, der kunne trækkes ind i bebyggelserne med græssende får og andet.

- Og jeg tænker også generationer på tværs. Travle børnefamilier og pensionister, der måske har lyst til at give en hånd med i fællesskabet. Vi vil gerne i fremtiden bygge, så man naturligt kommer hinanden ved - det er et slidt udtryk, men det mener vi, sagde Søren Toft Nielsen.

Husene i Kildehøj bliver lavenergi mærke A boliger med et tag, der har en svag hældning. Bebyggelsen ligger placeret med kiler imellem, så de beboere, der har lavet indsigelser mod at deres udsigt forsvandt, nu kan kigge gennem nogle brede kiler - og henover den lave bebyggelse, der kun bliver i et plan.

Der opføres 62 huse, hvoraf de første 23 er planlagt færdige til sommeren 2019, herefter følger de næste i hurtigt tempo.

Husene bliver op til 125 kvadratmeter med en havestørrelse på mellem 100 og 400 kvm og to parkeringspladser. mindste bolig bliver på 90 kvm.

Priserne bliver lige under to mio for et hus på er 100 kvm, mens et lignende i størrelse vil koste lige under 10.000 kroner i leje.