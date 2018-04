Kendt turisme-profil bliver direktør i erhvervscenter

Det er en erfaren direktør med stort kendskab til både turisme, oplevelsesøkonomi og Nordsjælland, der kommer til at stå i spidsen for Gribskov ErhvervsCenter A/S det næste halve år.

Og det har hun gode forudsætninger for at gøre, for Dorte Kiilerich har en længere fortid i Nordsjælland, hvor hun fungerede som Visit Norsjællands direktør fra 2010 til 2013. Hun valgte selv at fratræde stillingen for at arbejde med turismeudvikling som selvstændig og for at få et mere fleksibelt arbejdsliv med mere plads til sin mand.