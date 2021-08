Se billedserie Bjørn Nørgaard står her ved det genopførte værk ved Munkeruphus. Foto: Munkeruphus.

Kendt kunstners værk brasede sammen: Nu er der nyt

Gribskov - 05. august 2021

Ærgrelsen var stor, da den berømte kunstner Bjørn Nørgaards nyopførte værk »Le passage de la terre« faldt sammen kort før indvielsen i slutningen af maj måned. Nu er glæden så tilsvarende stor hos udstillingsstedet Munkeruphus, hvor kunstværket blev opført. For det er lykkedes at opføre et nyt på stedet, oplyser kunstnerisk medarbejder, Cecilie Aaby, der også kan give en forklaring på, hvorfor værket, der var bygget af stampet jord, ikke kunne holde sig oprejst.

- Vi fandt ud af at der var for meget silt (en finkornet jordtype, red.), som gør, at materialet blev porøst og derfor brasede sammen, fortæller Cecilie Aaby.

Den nye version af »Le passage de la terre« er bygget op af komprimeret - også kaldet ubrændt - lersten, og det er således stadig baseret på lerjord, hvilket er et materiale, Bjørn Nørgaard i en årrække har beskæftiget sig med at bygge af.

- Det er altså stadig lerjord, der er komprimeret under et højt tryk, så det er den samme tankegang om det bæredygtige materiale, det er baseret på. Det er ud fra tanken om, at huse skal bygges af materialer, der er sundt at bo i og som har mennesket i centrum, ligesom det heller ikke er energikrævende at fremstille. Det er disse aspekter, Bjørn Nørgaard er optaget af i sin arkitektur, siger Cecilie Aaby.

Under opførelsen af det første værk var Frederiksborg Amts Avis på besøg på Munkeruphus, hvor Bjørn Nørgaard fortalte om formålet med kunstværket.

- Meningen er, at man kan gå ind og mærke, hvordan det er at være i et jordrum.

- Jeg har i nogle år beskæftiget mig med at bygge med jord, som man også ser eksempler på i blandt andet Sydtyskland og Frankrig. Fordelen er, at det er sundt at bo i - modsat beton, som er noget værre lort, sagde han blandt andet.

Og det er stadig tanken, at man som gæst kan gå ind i rummet og mærke, hvordan det er at være i det, fortæller Cecilie Aaby.

- Det er desuden meningen, at det med tiden skal blive til en vildtvoksende biotop med planter og insekter, der flytter ind - og så vil det på sigt blive nedbrudt, siger hun.

Vedligeholdes Værket bliver til at begynde med vedligeholdt, så gæsterne kan få glæde af det et godt stykke tid endnu.

- Det har fået en behandling med linolie og bivoks for at gøre det mere vandafvisende. Så vi vedligeholder det, og så på et tidspunkt får det lov at forvitre. Vi har ikke besluttet, hvor længe, vi vil vedligeholde værket, men i første omgang får det i hvert fald en behandling mere - så det holder nok i hvert fald denne sæson ud, siger Cecilie Aaby, der fortæller, at værket nu står flot - selvom det har været udsat for regn og blæst.

Ifølge Cecilie Aaby har det været en god sommer for Munkeruphus, blandt andet fordi mange gerne ville opleve soloudstillingen med Bjørn Nørgaards arkitektur.

- Vi har haft en fantastisk sommer, der har været masser af liv i huset, og der har jo også været dejligt vejr. Vi har også haft mange gæster på vores omvisninger, som vi tilbyder hver søndag. Så der har været opbakning og stor interesse for at se Bjørn Nørgaard. Vi havde også en udsolgt artist talk med en lang venteliste, så det har helt klart gjort en forskel, at han har været her, siger Cecilie Aaby.

Soloudstillingen med Bjørn Nørgaards arkitektur fortsætter frem til 14. august.