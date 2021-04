Bjørn Nørgaards favntag med arkitekturen kan opleves på Munkeruphus fra 1. maj. Foto udlånt af Bjørn Nørgaard.

Kendt kunstner åbner sæsonen på Munkeruphus

Gribskov - 09. april 2021 kl. 16:17 Kontakt redaktionen

I 2020 var det 50 år siden, at kunstneren Bjørn Nørgaard erklærede kunstværket så godt som dødt i sin legendariske og debatskabende aktion Hesteofringen. Herefter blev arkitekturen en farbar vej tilbage til kunsten for Nørgaard, og en måde at realisere sine idéer om, at kunsten skulle ud og påvirke samfundet. Det fortæller Munkeruphus i optakten til en soloudstilling af Bjørn Nørgaard.

Det er netop en udstilling, der fokuserer på Nørgaards arkitektur. Den første af sin slags, der udelukkende sætter spotlys på den del af kunstnerens virke. Udstillingen "Huse er den mest udbredte form for monumenter" viser modeller, skitser, film og fotos fra nogle af Bjørn Nørgaards arbejder med arkitekturen.

Det drejer sig blandt andet om foredrag om arkitektur, hans deltagelse i sociale bo- og byggeaktioner i 1960'erne og 70'erne, byggeworkshop med 500 skolebørn i 1981, et udvalg af bygningsintegrerede udsmykningsopgaver og eksempler på nogle af kunstnerens konkrete byggeprojekter, herunder den prisbelønnede boligbebyggelse Bispebjerg Bakke.

Udstillingen kan opleves fra maj til midten af august og ledsages af offentlige begivenheder som arkitektur-ture, omvisninger og samtaler med kunstneren, der tilsammen vil danne afsæt for en debat og dialog om arkitekturens rolle i dag og nye måder at bo, bygge og leve sammen på.

Ny film Som en del af udstillingen er der desuden blevet optaget en ny formidlingsfilm i samarbejde med Simon Weyhe og Marc-Christoph Wagner. Så da vi fanger kunstnerisk leder Line Kjær på telefonen, befinder hun sig på Møn, hvor filmen er ved at blive optaget.

Fakta Bjørn Nørgaard (1947) har markeret sig i dansk og udenlandsk kunsthistorie

Det er sket med hovedværker som Børsaktionen (1969), Hesteofringen (1970), Gobelinerne (1988-2000) Bispebjerg Bakke (1997-2007), Dronningens Sarkofag (2003-2018)

Nu kan Munkeruphus fra 1. maj-14. august præsentere en udstilling om hans arbejde med arkitektur - Når det er første gang, der vil være en udstilling med fokus på Bjørn Nørgaards arkitektur og interesse for den del, er det vigtigt at få lavet en film om dette, hvor han fortæller om de mange år, han har interesseret sig for, hvordan huse bygges, og hvordan vi indretter os i byerne. Han har en gård på Møn, hvor han går og arbejder, og hvor han har været hele tiden under corona, så det er derfor, filmen er optaget der. Mange af de ting og modeller, vi skal have med på Munkeruphus, er desuden på Møn, fortæller Line Kjær.

Bjørn Nørgaard laver også et nyt udendørs værk til udstillingen. Det skulle egentlig stå klar til åbningen, men det kommer i stedet til at indgå som en begivenhed, hvor man kan opleve kunstneren arbejde.

- Det var uvist, hvornår vi kunne åbne, og hvornår Bjørn var vaccineret, og så var det også et spørgsmål om, hvornår vi kunne åbne forsvarligt. Men de her benspænd, som den her krise har forårsaget, ender sommetider med, at man finder ud af at gøre tingene på en måde, som i virkeligheden er sjovere, og som nu gør, at gæsterne får et indblik i en proces, siger Line Kjær.

Nye verdensbilleder Der vil på årets udstillinger være et gennemgående tema om, at kunstens evne til at tænke nyt og bidrage med byggesten til nye verdensbilleder efter et år med corona.

- Her er Bjørn Nørgaard måske et af de bedste eksempler på, hvordan vi kan gøre tingene anderledes, og hvordan, vi kan indrette os anderledes - hvor vi har den menneskelige skala med, og hvor det hele ikke er computergenereret. Men hvor vi tænker ud fra mennesket. Kunst og arkitektur er med til at skabe nye byggesten, og vi står nu i et historisk momentum, hvor vi skal gentænke og genopbygge, og her kan kunsten komme med nogle anderledes bud, siger Line Kjær.

Et byggeprojekt tegnet af Bjørn Nørgaard: Bispebjerg Bakke, 1997-2007. Foto: Torben Eskerod

Udstillingen realiseres med støtte fra Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Munkeruphus' Kunstvenner samt Kirsten og Frits Frederiksens Fond.

Udover Bjørn Nørgaard kan man i denne sæson blandt andet opleve kunstværket Breathe with Me af Jeppe Hein og ART 2030 samt soloudstillingen Flags of Freedom af Mette Winckelmann fra 28. august.

