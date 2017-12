Se billedserie Nogle arrangementer under byfesterne havde stor søgning. I 2016 var det store telt mere end fyldt, da Sussi og Leo skulle optræde. Foto: Karl Erik Frederiksen

Kendt byfest lukker på grund af manglende opbakning

Gribskov - 08. december 2017

Uden opbakning fra publikum og det erhvervsliv, som festen skulle bakke op om, er det blev en ren underskudsforretning at holde festerne, oplyser bestyrelsen for foreningen Helsinge Byfest.

Helsinge Byfest lukker på grund af manglende opbakning - men bestyrelsen opgiver ikke tanken om at holde andre store arrangementer, der kan gøre Helsinge til et godt sted at opholde sig - og at handle, skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Vores ønske var helt fra starten at bakke op omkring erhvervslivet og detailhandelen i Helsinge, og med byfesten at prøve at få byens borgere til at sætte mere fokus på selve det at bo og handle i en by, der i disse år kæmper for sin overlevelse. Og så skulle det være gratis at komme til byfest. Intet hegn omkring festen, kun åbne arme. Vi ville også afvikle byfesten inde i selve Helsinge by, for på den måde at knytte byen tæt sammen med byfesten. Og at hjælpe med at få en større kundetrafik i byen. Efter syv år, må vi desværre erkende, at vores mission ikke lykkedes,« hedder det i en pressemeddelelse.

Den første byfest »i nyere tid« blev holdt over fire dage i juni midt i Helsinge by på Markedspladsen, i Gadekærsanlægget og på de tilstødende parkeringspladser i 2011. Den sidste blev holdt i juni i år. Festen var også et forsøg på at genoplive noget af den stemning og den opbakning, der var ved 1980'ernes store byfester på idrætsarealet ved Helsingehallerne.

- Selvom der var stor opbakning fra Gribskov Kommune og nogle sponsorer samt ikke mindst 60 frivillige voksne hjælpere, kunne den til sidst ikke løbe rundt. Takket være en underskudsgaranti fra Gribskov Kommune samt vores egen opsparing fra de gode år - samt overskuddet fra salg af drikkevarer under arrangementer i Gribskov Kultursal, kan vi lukke uden at skylde andre penge, siger formanden for foreningen, tidligere turistchef m.v. Tommy Seier.

- I bestyrelsen er vi fortsat optaget af tanken om, at der bør være flere arrangementer, der kan gøre Helsinge til et spændende sted at opholde sig. Vi har også flere planer, som vi i øjeblikket undersøger, om det er muligt at realisere, siger Tommy Seier.

Foreningen Helsinge Byfest opløses ikke formelt. Den bevarer CVR.-nummeret i Erhvervsstyrelsen, men vil få et navn, der svarer til de aktiviteter, bestyrelsen ønsker at stå for, skriver Frederiksborg Amts Avis, hvopr der kan læses mere om baggrunden for at lukke festerne.