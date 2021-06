Thomas Nørregaard skal fra 1. august være ny skoleleder på Bjørnehøjskolen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kendt ansigt bliver ny skoleleder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt ansigt bliver ny skoleleder

Gribskov - 30. juni 2021 kl. 11:32 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Det er et kendt ansigt, der træder ind ad døren som ny leder på Bjørnehøjskolen 1. august. Ansættelsesudvalget har nemlig peget på Thomas Nørregaard, der i dag er leder på Ramløse Skole.

Formand for Børn, Idræt og Familie Natasha Stenbo Enetoft (V) sad med i ansættelsesudvalget. Hun har masser af roser til den nye leder, men erkender, at valget ikke var entydigt let:

- Jeg har aldrig været så ambivalent i forhold til at ansætte en person. Jeg kender nemlig Thomas fra Ramløse Skole, og han er en rigtig dygtig leder. Han er inddragende, ordentlig og ærekær. Han har en masse skønne kvaliteter, som også passer ind i Bjørnehøjskolen. Så på den ene side er det et kæmpe tab for dem, der afgiver ham, men en kæmpe gevinst for dem, der får ham. Og så er det jo bare godt, at vi kan beholde ham i kommunen, siger formanden på vegne af udvalget.

- Thomas overtager en skole, der som den eneste tiltrækker flere børn, end der bor i distriktet. Så det bliver et fokuspunkt at fastholde dette, uddyber hun.

Udviklet Ramløse Skole Natasha Stenbo Enetoft fremhæver også, at han har formået at udvikle Ramløse Skole positivt efter en periode, hvor forældre var begyndt at fravælge skolen.

- Der har været en følelse af, at man var i tvivl om, hvorvidt skolen skulle bevares eller ej - og så begynder folk at vælge skolen fra i en periode. Men vi lukker ikke skolen - det har vi gjort klart - og det har givet Thomas en fast base at stå på, så han kunne udvikle skolen uden at skulle kigge sig over skulderen, siger udvalgsformanden.

Hovedpersonen selv fortæller, at han har været i Gribskov Kommune siden 2014 og er glad for at være her, blandt andet på grund af kollegerne i skoleledergruppen og udviklingsmulighederne.

Inddragelse - Jeg søgte stillingen på Bjørnehøjskolen, fordi jeg ser nogle muligheder for at skabe en spændende skole og udvikle skolen, der allerede fungerer godt i dag. Det handler om at lægge flere lag på. Et vigtigt første skridt er et lag med inddragelse af alle parter i at skabe en fælles vision for Bjørnehøjskolens udvikling. Derudover er det blandt andet interessant, at skolen har et stort elevgrundlag og ligger i en skøn natur, siger Thomas Nørregaard, der er stolt af sin nuværende arbejdsplads, Ramløse Skole:

- Jeg er vanvittig stolt af den udvikling, vi sammen har skabt på skolen. Jeg er sikker på, den fortsætter, fordi der er et fantastisk personale og en fantastisk forældregruppe på skolen, siger skolelederen.

10 ansøgere Der var 10 ansøgere, og fem af dem var kaldt til første samtale. Skolebestyrelsesformand på Bjørnehøjskolen Pernille Lydike er meget tilfreds med det endelige valg:

- Jeg glæder mig utroligt meget til, at han begynder, fordi han står for samarbejde. Han er lyttende og oprigtigt interesseret i elevernes, medarbejdernes og forælderens perspektiv. Og så er det stærkt, at han er vant til at inddrage lokalområdet for at styrke skolens profil, siger Pernille Lydike.

Ramløse Skole skal dermed også have ny skoleleder. I første omgang er Lars Rasmussen, skoleleder på Sankt Helene Skole, konstitueret i stillingen fra 1. august. Planen er at have en ny skoleleder ansat 1. november.