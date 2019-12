Vibeke Steen er ny centerchef i center for Erhverv, Fritid og Kultur. Her ses hun i biblioteket i Kulturhavn Gilleleje, som hun har været involveret i at skabe. Foto: Camilla Nissen.

Kendt ansigt bliver centerchef

Gribskov - 17. december 2019 kl. 11:52 Af Camilla Nissen

Det er langt fra et ubeskrevet blad i Gribskov Kommune, som nu er udnævnt som ny centerchef for Erhverv, Fritid og Kultur. Hun hedder Vibeke Steen og har siden 2012 været bibliotekschef, ligesom hun har været en af drivkræfterne bag Kulturhavn Gilleleje. Og arbejdet med at skabe kulturelle samlingspunkter er ikke slut, lyder det fra Vibeke Steen, der brænder for at mobilisere gode kræfter, der i fællesskab kan skabe nogle attraktive byer.

- Vi har mange mennesker i Gribskov, som brænder for kultur på mange forskellige måder. 200 af dem er engageret i kulturhavnen. Jeg vil gerne mobilisere frivillige til at dyrke deres passion og bringe dem sammen, siger Vibeke Steen.

Mange forskellige aktører fra både kultur, erhverv og fritidsområdet kan bidrage, når det drejer sig om at skabe kulturelle samlingspunkter, mener den ny centerchef.

- Jeg er drevet af tanken om at skabe de her kulturelle samlingspunkter i hver by for at få forenet kræfterne - det kan både være detailhandel, museumsvæsen, frivillige på idrætsområdet og det kulturelle område. At få dem samlet, så vi skaber nogle attraktive byer at besøge og være i som borger. Jeg er stærkt optaget af at forene alle gode kræfter, siger hun.

- Traditionelt har man ikke tænkt i at forene folk og få dem til at netværke på den måde, men alle har jo en interesse i at gøre det område, man bor i, så attraktivt som muligt også gerne for folk udefra. Samtidig styrker det vores detailhandel. Tingene hænger sammen, siger hun.

Helsinge trænger også til at få mobiliseret og forenet kræfterne, mener Vibeke Steen.

- Det er meget sporadisk, det der foregår i dag. De aktive skal kende hinanden og jeg ser det, som vores store opgave at knytte trådene sammen, siger hun og fremhæver den nyligt åbnede Kulturcafé i VP Arkaden, som et godt initiativ, der kører helt uden kommunal indblanding.

Vibeke Steen tiltræder som centerchef i Erhverv, Fritid og Kultur 1. januar 2020. Vibeke har været konstitueret centerchef siden august 2019 og er altså nu af et enigt ansættelsesudvalg udvalgt som centerchef for området.

- Vibeke har som konstitueret centerchef vist, at hun har de kompetencer, der skal til som centerchef. Vibeke har fra sine mange år i Gribskov Kommune stor erfaring fra kultur og fritidsområdet og skaber med sit engagement og sine kompetencer på området de resultater, der skal til, siger kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen om valget af Vibeke Steen i en pressemeddelelse.

Privat bor Vibeke Steen i Græsted og er et kendt ansigt i kommunen i kraft at sine mange år som engageret medarbejder og borger.