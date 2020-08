"Billedet er fra min tur til Hawaii og beskriver meget godt, hvor jeg var lige dér. Jeg brugte i øvrigt billedet på coveret af mit andet album, som udkom året efter," skriver Karoline Munksnæs. Privatfoto

Karoline Munksnæs: "Jeg elsker Tisvilde højt"

Min sommer: Vi har spurgt en række folk i Gribskov om, hvordan de holder ferie. I dag Karoline Munksnæs, skuespiller og sanger.

Hvor skal du holde sommerferie i år?



- Hjemme.

Har du et yndlingssted i Gribskov, som du kan lide at besøge om sommeren? - Jeg elsker jo Tisvilde rigtig højt, loppemarkedet på birkepladsen, stemningen ned igennem hovedgaden, stranden og badehusene. Jeg kan egentlig ikke rigtig finde andre federe steder at tilbringe en sommerferie end netop her. Jeg er jo vokset op her og føler mig godt tilpas, hjemme. Jeg er dog også glad for at kunne søge ly i Ørby i de uger med lige vel meget virak i Lejet.

Har den ændrede rejsevejledning på grund af coronapandemien lavet om på dine sommerplaner? Og på hvilken måde?

- Nej egentlig ikke. Vi rejste meget sidste år og havde derfor tænkt os at blive hjemme i år under alle omstændigheder.

Hvornår har du sidst tilbragt en hel sommer i Danmark?

- For to år siden. Vi rejser faktisk sjældent om sommeren. Sommeren er jo skøn og et helt lille paradis, lige her hvor vi er.

Har du en favorit-feriedestination?

- Det må blive Hawaii, hvor jeg rejste over med en veninde for små ti år siden. Dufte, farver, naturen - alting er bare vildere derover. Det er næsten som at gå rundt i et Anders And-blad, fordi naturen har så gunstige betingelser på grund af masser af vand og sol døgnet rundt. Selv fiskene under vandet er i alle farver og mønstre - de lignede nærmest levende børnetegninger! Så smukt og fantastisk at opleve.

Hvilket ferieminde står stærkest i din hukommelse?

- Uh, jeg har mange skønne minder - også med min familie selvfølgelig. Men året inden jeg mødte min mand, var jeg på en kæmpe tur rundt med mig selv, eller mere solo i hvert fald. Både Hawaii, Indien og Bahamas. Det var et eventyr. Og en nødvendig tur for mig, for at komme videre - og for at kunne lande her med min familie, og være her hvor jeg er i dag.

Hvor vil du rejse hen, når landegrænserne er helt åbne igen?

- Hm, noget badeferie med ungerne og Mads tænker jeg. Vand er et must med unger!

Hvad gør du, når du skal helt ned i gear?

- Jeg synes faktisk sjældent, rejser bringer mig helt ned i gear - haha! Synes der er en masse praktik i rejser, når man ska have små børn med, som gør det hele lidt mere omstændigt. Selv om det selvfølgelig altid er skønt, når man så endelig ER kommet ud af vagten. Hvis jeg skal bringes ned i gear, er det nok mere noget med alenetid. Et køligt mørkt rum med en blød sofa, et tæppe og et åbent vindue!! Måske med lidt englekort og noget behagelig musik. Det ka også være en ridetur ud i Tisvilde Hegn på min dejlige lille Islænder.

Kan du anbefale en bog til ferielæsning?

- Christian Jungersens 'Undtagelsen' gjorde et dybt indtryk på mig. Hvor grumme voksne "almindelige" mennesker kan være mod hinanden. Og hvordan virkeligheden på glubsk vis kan flytte sig og opleves helt forskelligt, alt efter hvilke øjne, der ser.