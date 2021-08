Se billedserie Dorte Dahlstrøm og makkeren Tine Mølbæk er nye indehavere af Kanalkroen i Gilleleje. Foto: Kenn Thomsen.

Kanalkroen er et sted for alle

Gribskov - 21. august 2021 kl. 11:40 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

Der er palmer og dannebrogsflag ved indgangen til Kanalkroen, og de relativt nye ejere, Dorte Dahlstrøm og Tine Mølbæk, har allerede sat deres præg på det kendte vandingssted i Gilleleje.

- Vi er kommet rigtig godt fra start, ja overraskende godt, men vi kender også byen, og vi kender rigtigt mange af de lokale. Det er ligesom at komme hjem. Kanalkroen skal være et godt sted at komme, og jeg synes, at vi henvender os bredt og taler godt med folk. Der kommer let en social funktion i at drive sådan et sted, siger Dorte Dahlstrøm, der officielt overtog kroen fra Jette Hausner 1. juli.

Det skete med sang og musik, og det er der også på programmet fra oktober, for udover fortiden som pædagog, så har Dorte Dahlstrøm en fortid i bl.a. bandet Offroad.

Kendt hinanden i 55 år

Indtil for syv år siden arbejdede Dorte Dahlstrøm som pædagog, men så døde hendes far, Mogens Dahlstrøm, og så måtte hun springe til og overtage værtshuset Jernstangen i Hillerød. Som i parentes bemærket bød på et nyt live-band hver uge.

- New Blue Flame med rock og blues spiller her på Kanalkroen i oktober, og den kommer til at stå på livemusik den første lørdag i hver måned, fortæller Dorte Dahlstrøm. I makkerparret bag Kanalkroen er hun den, der har overblikket og tager sig af regnskabet, mens Tine Mølbech står for salg og drift.

- Vi supplerer hinanden rigtigt godt, men vi har også kendt hinanden i 55 år, lige fra de første barndomsår i Helsingør.

En kro på pæle

Dengang var Dorte Dahlstrøms far, Mogens Dahlstrøm, en kendt mand i det nordsjællandske kulturliv, idet han bl.a. startede Græsted Revyen. Og endnu tidligere - uden sammenhæng hermed - lå Kanalkroen faktisk et helt andet sted i Gilleleje, nemlig som en del af det tidligere Gilleleje Badehotel tæt på stationen.

I 1955 blev kroen pillet fra hovedbygningen og rullet på pæle ned til Kanalvejen og har siden haft mange ejere og forskelligt udtryk og i indhold.

- Vi er som vi er. Et sted for stamkunderne, men også for dem, der lige gør et stop på vej til og fra havnen og stranden. Kanalkroen har ikke mad på kortet, men vi holder åbent hver dag, og man kan få alt at drikke samt spille dart, backgammon og billard. Samt få en snak med kromutter, siger Dorte Dahlstrøm.