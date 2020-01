Artiklen: Kampvalg om at blive spidskandidat for Venstre

Kampvalg om at blive spidskandidat for Venstre

Michael Bruun, Natasha Stenbo Enetoft og Peter Agerbo. Det er listen over de navne, som indtil videre har meldt sig som kandidater til at blive Venstre i Gribskovs nye borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2021, oplyser formand for Venstre i Gribskov, Torben Dencker. Dermed er der lagt op til kampvalg og afstemning blandt Venstres medlemmer i Gribskov. Spidskandidaten skal vælges ved en generalforsamling den 26. februar, og Torben Dencker kan ikke udelukke, at flere kandidater vil melde sig på banen, da det er muligt at stille op helt indtil selve generalforsamlingen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her