Kamp om formandspost i Venstre

Gribskov - 27. januar 2018 kl. 10:52 Af Karl Erik Frederiksen

To byrådskandidater bejler begge til at blive valgt som ny formand for Venstre i Gribskov, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den nuværende formand, revisor Bo Madsen ønsker at trække sig fra formandsposten, når der holdes generalforsamling 8. februar. Beslutningen om at trække sig er gammel og har absolut intet at gøre med, at Venstre mistede borgmesterposten ved valget i november, fastslår Bo Madsen.

- Jeg har nu været enten formand eller næstformand i Venstre i Gribskov eller i Helsinge gennem mere end 25 år. Nu synes jeg, at jeg kan tillade mig at trække mig fra posten. Den beslutning tog jeg allerede før valget, siger Bo Madsen til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg fortsætter med mine andre hverv i Venstre. Jeg er for eksempel formand for Venstre i region Hovedstaden, og jeg sidder også med i Venstres Hovedbestyrelse. Her er jeg automatisk medlem, fordi jeg er formand for den lokale vælgerforening, Jeg har også en plads, fordi jeg er formand for Venstre i hele regionen. Det er den sidste plads, jeg bevarer, mens en anden nu kan få den plads, der hører sammen med at være formand for den lokale partiforening, siger Bo Madsen.

Generalforsamlingen i hovedstadsregionens Venstre holdes i april, og her er det Bo Madsens mening at meddele, at han modtager genvalg, siger han.

Bo Madsen overtog formandsposten i Venstre i Gribskov for seks år siden efter nu afdøde Erik Møller.

Foreløbig har to af Venstres medlemmer på Facebook meddelt, at de ønsker at stille op til formandsvalget. De var begge opstillet til byrådsvalget i november, men blev ikke valgt ind. Den ene er tidligere børne- og kulturdirektør i Græsted-Gilleleje Kommune og tidligere kommunaldirektør i Helsingør Kommune, Bjarne Pedersen, 70 år og fra Gilleleje. Den anden er dyrlæge Tue Villebro, 43 år og fra Græsted -og blandt andet kendt fra sin formandspost i Gribskov Naturbørnehave i Mårum. Han er i øjeblikket menigt medlem af partiforeningens bestyrelse.

På Facebook skriver Bjarne Pedersen blandt andet følgende om det, han vil arbejde for: »Vi skal have gang i aktiviteter, medlemshvervning og ideer til hvordan vi igen genvinder partiets storhed i vores kommune. Jeg har mange års kommunal viden og erfaring og har deltaget i meget bestyrelsesarbejde lokalt og på landsplan. Det vil jeg gerne tage med ind i arbejdet og yde et stykke arbejde sammen med øvrige i bestyrelsen og medlemmerne«.

Tue Villebro har ikke meldt ud på Facebook, hvad han vil arbejde for. Ved kommunalvalget bebudede han, at han ville have fokus på børn og unge, turisme samt Gribskov Erhvervscenter. Ved kommunalvalget fik Bjarne Pedersen 81 personlige stemmer og Tue Villebro 103. Generalforsamlingen holdes klokken 19:00 i Gribskovhallen i Græsted.