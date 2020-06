Se billedserie I et debatindlæg råbte Laura Cecilie Hoppe, Kirstine Reuter og Ida Marie Vogensen op om den uretfærdighed, de følte, da det var på tale at sløjfe årets vogntur på grund af coronavirus. Foto: Camilla Nissen.

Kamp for vognkørsel blev hyldet med legat

Gribskov - 27. juni 2020 Af Camilla Nissen

Den traditionsrige vognkørsel for årets studenter, har hængt i en tynd tråd under coronakrisen. Og for tre studenter fra 3.s var det en særlig glæde at kunne sætte sig op i vognen efter dimissionen på Gribskov Gymnasium var overstået fredag. Kirstine Reuter, Ida Marie Vogensen og Laura Cecilie Hoppe har nemlig kæmpet for at få lov til at tage turen rundt i den pyntede vogn med et debatindlæg i Ugeposten med overskriften »Aflyst studenterkørsel kan få »fatale« konsekvenser: For os er der ingen næste sommer« hvilket blev fulgt op med interviews i blandt andet Go' aften Danmark. Som bekendt blev det alligevel muligt at hoppe i vognene for årets studenter. Og det fik de tre studenter en belønning for i form af Christiern Pedersen- legatet, der gives til studenter, der bedst lever op til fundatsens krav om »initiativrigdom og dygtighed inden for feltet kommunikation.«

- I år gives prisen til Ida Marie Munksgaard Vogensen, Kirstine Damm Reuter Johannsen, og Laura Cecilie Hoppe. I har i foråret vist stor initiativrigdom og dygtighed inden for feltet kommunikation. I skrev et debatindlæg om vigtigheden af studentervognskørsel, som blev så bemærket, at I endte på landsdækkende TV i Go Aften Danmark. Godt gået. Jeres kamp lykkedes, og om lidt så står I på den vogn, som I på fornem vis argumenterede for vigtigheden af. Derfor fortjener I alle tre at få årets Christiern Pedersen Pris. Stort tillykke, sagde rektor Kristoffer Høy Sidenius i sin tale til de tre.

Og det er tre glade studenter, der nu kan se deres drøm gå i opfyldelse. For uden for holder en vogn pyntet med balloner, klar til at køre dem rundt i landskabet.

- Vi skrev debatindlægget, fordi vi følte, at vi blev glemt i det hele. Så skrev vi et debatindlæg til Ugeposten, hvor vi satte nogle ord på det. Det blev opdaget af Ekstrabladet, som lavede en artikel om det og så var vi også i Go' aften Danmark, siger Kirstine Reuter, inden hun skal videre til den vogn, de har argumenteret for at få adgang til.

- Så det var fantastisk, da vi fik at vide, at vi måtte køre vognkørsel og helt vildt at se, at det nyttede at bruge vores stemme. Det er vigtigt at vise, siger hun.

- Vi vil gerne ses som modne mennesker og vise, at alkohol ikke er så centralt, men at vognkørslen er en afslutning på, at man har kæmpet for at nå et fælles mål, siger Ida Marie Vogensen.

Pigerne har ikke mødt opbakning alle steder fra, men har modtaget kritiske beskeder undervejs. Men det har de »taget oppe fra og ned,« som Ida Marie Vogensen formulerer det.