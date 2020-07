Fiskere fra Gilleleje er imod videoovervågning, men forskere fra blandt andet Københavns Universitet har lavet et forskningsprojekt med kollegaer i andre lande, der konkluderer, at videoovervågning giver et mindre udsmid af fisk. Foto: Mads Hussing

Kamera på kutteren: Forskere taler for overvågning

- Vores resultater viser, at dokumentationen med kamera er med til at sikre, at fiskerne overholder reglerne. Teknologien sikrer en bedre og mere detaljeret registrering af fisk, og ser ud til at have en positiv effekt på, hvor mange fisk, der smides ud, siger Heidrikur Bergsson, der er Ph.d. på Biologisk Institut, Københavns Universitet og har arbejdet med teknologien siden 2014.

