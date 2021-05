Kajakklub får støtte

Klubben har fået 12.000 kroner i støtte til indkøb af en ny Frey havkajak. Med bevillingen kan Tisvildeleje Kajak Klub se frem til at komme i gang med projekt, der skal øge interessen for havkajaksporten og klubbens aktiviteter fra Tisvildeleje.

I Tisvildeleje Kajak Klub glæder de 35 medlemmer sig over at kunne komme i gang med projektet. Klubben har mærket en stærkt stigende interesse lokalt, som vil gavne klubben på både kort og lang sigt. Den nye kajak blev døbt ved Standerhejsningen den 1. maj, og interessen var stor for at prøve en tur i den, skriver klubben i en pressemeddelelse. Jk