Poul-Erik Rasmussen er blevet tildelt Institut for Menneskerettigheders hæderspris 2017 på vegne af Godhavnsdrengene.

Kæmper for anbragte børn: Nu får Godhavnsdrengene menneskerettigheds-pris

- Vi har fået menneskerettighedsprisen. Det er så stort, at det ikke er til at overskue.

Sådan siger godhavnsdrengen Poul-Erik Rasmussen til Frederiksborg Amts Avis.

På vegne af Godhavnsdrengene er han blevet tildelt Institut for Menneskerettigheders hæderspris 2017. Prisen tildeles for Poul-Erik Rasmussens utrættelige arbejde for at skabe retfærdighed for anbragte børn, der har været udsat for myndighedssvigt, skriver instituttet i en pressemeddelse.

»Poul-Erik har med stort personligt mod været med til at sætte fokus på nogle af vores mest udsatte medborgere - nemlig anbragte børn, der udsættes for eller har været udsat for overgreb,« oplyser Søren Laursen, formand for Rådet for Menneskerettigheder.

Godhavnsdrengene har i årevis kæmpet for at få en undskyldning fra staten, efter de blev udsat for alvorlige omsorgssvigt på børnehjemmet Godhavn i Tisvilde. Selv var Poul-Erik Rasmussen anbragt på stedet fra 1962 til 1965.

For få uger siden tabte Godhavnsdrengene en retssag mod staten, som var anlagt med ønsket om at modtage en officiel undskyldning, da Østre Landsret kendte sagen forældet. Selvom det ikke var en overraskende kendelse for gruppen, så var det et nederlag.

- Vi var nede at ligge efter det, siger Poul-Erik Rasmussen.

Derfor er prisen fra Institut for Menneskerettigheder særlig vigtig, mener forkæmperen.

- Det viser, at der er nogle, der tror på os og nogle der mener, at det vi gør, er rigtigt. Prisen betyder alt for os, siger Poul-Erik Rasmussen til Frederiksborg Amts Avis.

Han mener, at Godhavnsdrengene med hædersprisen får afgørende ny energi.

- Efter vi har været nede og ligge får vi et spark op igen, siger han.

Han peger samtidig på, at der er mange vigtige sager, som har fortjent anerkendelse, og at han derfor ydmygt modtager hæderen.

Prisen overrækkes ved et arrangement den 11. december.