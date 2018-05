Se billedserie Det er sådan, det nye Møllebakken-byggeri kommer til at se ud efter denne plantegning.

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe kø til Møllebakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe kø til Møllebakken

Gribskov - 28. maj 2018 kl. 04:36 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De nye lejeboliger på Møllebakken, der ventes at stå opført i begyndelsen af 2020, mødes med stor interesse fra lokalbefolkningen. Således kunne Boligselskabet Nordsjælland ved mandagens præsentation af projektet fortælle, at der allerede står 450 personer på venteliste til de 113 almene boliger, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og den store interesse glæder naturligvis formand for udvalget udvikling, by og land, Pernille Søndergaard (NG).

- Det er dejligt, at der er interesse for det, når man bygger noget. Det er et udtryk for, at der både er et behov og et ønske om lejeboliger i Helsinge og Gribskov. Der kommer de her boliger belejligt, siger udvalgsformanden, der ikke anser den lange venteliste som et problem.

- Det, at der er mange folk, der ønsker en lejebolig, ser jeg ikke som et problem. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke har et sted at bo. Jeg ser det som, at man har forskellige ønsker på forskellige stadier af sit liv. Nogle flytter af nød, men for mange handler det om, at man gerne vil have noget andet. Det er der ikke noget mærkeligt i, så man skal ikke problematisere, at der er mange, der gerne vil have en lejebolig, siger hun.

Hos Boligselskabet Nordsjælland kender formand Lena Andersen også tendensen med, at et stigende antal borgere ønsker at bo i lejlighed.

- Det ser vi mere og mere hos os. Der er kæmpe interesse, og det er især folk fra nærområdet, der er interesserede. Det er et attraktivt byggeri med en kanongod beliggenhed, siger Lena Andersen.

De 113 almene boliger forventes at kunne huse mellem 300 og 400 borgere. Da der er tale om et alment boligbyggeri, får kommunen råderet over at kunne udleje cirka en fjerdedel af boligerne i henhold til den almene boliglov.

Huslejen på en lejlighed på 100 kvadratmeter vil ligge på cirka 8750 kroner om måneden.

Etape to af byggeriet indebærer et privat byggeri på det resterende areal på cirka 4000 kvadratmeter. Pernille Søndergaard forventer, at det vil gå i udbud efter sommerferien og fortæller, at hensigten her også er boliger.