Gilbjerg Hoved er fredet, hvilket kan gøre det vanskeligt at føre kabler i land her, lyder det fra Gribskov Kommune. Foto: Allan Nørregaard.Foto: Allan Nørregaard

Kabelrute i fredet område vækker bekymring

Sådan lyder det i kommunens høringssvar på et udkast til tilladelse til forundersøgelser vedrørende havmølleparken, som Energistyrelsen har sendt i høring - herunder undersøgelser af to mulige ruter til det kabel, der fører strømmen fra havvindmølleparken og ind til land.

Gribskov Kommune hilser en havmøllepark ved Hesselø velkommen, men giver også udtryk for, at det kan være vanskeligt at føre kabler fra parken i land ved Gilbjerg Hoved, som er fredet område.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her