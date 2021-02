Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), har tidligere understreget, hvor vigtigt det er at drøfte seksuelle krænkelser blandt byrådspolitikere. Men i halvanden måned har han afvist at stille op til interview om diskussionen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: KL-formand klapper i om sexisme-sager: 'Så er det bare tomme ord' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

KL-formand klapper i om sexisme-sager: 'Så er det bare tomme ord'

Gribskov - 09. februar 2021 kl. 14:21 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Han lagde ikke fingre imellem, da en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL) i november viste, at hvert femte kvindelige byrådsmedlem er blevet seksuelt krænket.

Læs også: Kvindelig politiker skal undskylde krænkelse

- 18 pct. er for meget. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Vi skal drøfte, hvordan vi skal omgås hinanden, og hvilket miljø vi skal have i vores kommunalbestyrelser og byråd. Det er en helt nødvendig dialog, man bør tage lokalt. Det handler om at forebygge og om at have redskaberne til at handle.

Sådan lød det fra Jacob Bundsgaard (S), formand for KL og borgmester i Aarhus Kommune. Men noget kan tyde på, at de fine ord bare er, ja ord. I hvert fald hvis man spørger politikeren Natasha Stenbo Enetoft.

Ugeposten har siden midten af december uden held forsøgt at få et interview med Jacob Bundsgaard om netop byrådspolitikeres rettigheder, hvis de bliver udsat for seksuelle krænkelser.

Det sker, efter at Natasha Stenbo Enetoft stod frem og fortalte, hvordan hun til en middag på et byrådsseminar oplevede at få revet ned i kjolen og få fotograferet sine bryster af en byrådskollega, der efterfølgende viste billedet frem.

For fremtidige generationer Her pegede både hun og socialdemokraternes Mikkel Andersen på, at der er nogle helt grundlæggende principielle problemer for byrådspolitikere, man er nødt til at adressere.

- For mig handler det om, hvordan vi behandler hinanden både før, under og efter, at sådan noget her sker. Og i den her sag kan man bare se, at alt bliver lagt over på offerets skuldre. Kommunen kan ikke gøre noget, er beskeden, og selvom jeg giver udtryk for, at jeg har svært ved at se, hvordan manden kan blive som formand for et udvalg, vi begge sidder i, ender det med, at det er mig, der må trække sig. Jeg synes, det er et problem, at man ikke kan beskytte ofrene bedre, fortalte Natasha Stenbo Enetoft dengang.

Men selvom formanden for alle byrådspolitikere, Jacob Bundsgaard, altså for bare få måneder siden havde travlt med at betone vigtigheden i at tage den principielle diskussion om seksuelle krænkelser blandt byrådspolitikere - og at KL nu ville 'have et stort fokus på, hvordan vi undgår dette', er han nu anderledes tavs.

- Vi afstår fra at kommentere på den specifikke sag, skriver en pressekonsulent i KL i en mail til Ugeposten.

Politiker er skuffet At formanden for Kommunernes Landsforening ikke vil gå ind i den principielle debat, skuffer Natasha Stenbo Enetoft.

- Det er ærgerligt. Ikke kun for mig, men for alle der har været ude for eller har gjort noget mod andre. Som så mange andre kommuner er vi medlem i KL, og det vi for en årsag. Det her er en af dem. De kan være medvirkende til at udstikke nogle retningslinjer. Men det kan da være, at Jakob Bundsgaard bare var interesseret i at komme med nogle store flotte ord, der så godt ud på skrift, siger hun og fortæller, at hun havde håbet på, at en organisation som Kommunernes Landsforening ville gå forrest i den principielle diskussion om, hvilke rettigheder byrådspolitikere har, hvis de bliver udsat for seksuelle krænkelser, men også hvis man bliver beskyldt for at have udsat andre for krænkende adfærd.

- Lige nu er der ikke noget, man som kommune kan gøre, fordi vi politikere ikke har et ansættelsesforhold. Vi er folkevalgte. Havde der været et ansættelsesforhold, havde der været en helt klar juridisk fremgangsmåde. Nu bliver det op til de involverede selv. Det er ingen tjent med.

Bør have retningslinjer - Vi bør have nogle retningslinjer for at passe på hinanden. Og når Jacob Bundsgaard udtaler sig, som han har gjort, har han også et ansvar for at følge op på det. Ellers er det bare tomme ord.

Men selvom Jacob Bundsgaard altså ikke ønsker at gå nærmere ind i den principielle del af debatten om byrådspolitikere, stopper diskussionen ikke her. Bundsgaards partikammerat i Gribskov Mikkel Andersen har nu tænkt sig at tage sagen videre.

- Jeg vil tage sagen videre til Christiansborg og vores politikere dér. Det her er en principiel diskussion, vi er nødt til at tage. Det handler ikke om Natasha. Det handler om, at vi er nødt til at diskutere, hvorfor vi lokalpolitikere på den måde er hævet over loven, så der ingen handlemuligheder er for kommunerne i sager som disse, siger han.

relaterede artikler

Politiker krænket: Bryster blottet og fotograferet 18. november 2020 kl. 11:53