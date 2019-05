Trine Egetved (K) mener, man bør lægge tilsynsrapporter fra kommunens daginstitutioner offentligt frem.

Send til din ven. X Artiklen: K: Tilsynsrapporter fra dagtilbud bør være offentlige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K: Tilsynsrapporter fra dagtilbud bør være offentlige

Gribskov - 01. juni 2019 kl. 04:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Efter den frygtelige udsendelse på TV2 i går, så vil jeg foreslå, at vi også i Gribskov Kommune lægger de seneste tilsynsrapporter fra vores dagtilbud offentligt.

Sådan skriver konservativt byrådsmedlem Trine Egetved på Facebook i kølvandet på dokumentaren »Daginstitutioner bag facaden,« som blev vist onsdag på TV2. Her blev der vist skjulte optagelser fra daginstitutioner i København, der har alvorlige problemer med den pædagogiske kvalitet. Efterfølgende er det ifølge Tv2 Lorry blevet meldt ud, at daginstitutioner i København skal lægge tilsynsrapporter offentligt frem.

Trine Egetved understreger, at hun er overbevist om, at der ikke er noget at skjule i Gribskov Kommunes daginstitutioner, men af hensyn til både forældre og personalets tryghed, bør man lade oplysninger fra tilsynsrapporterne være tilgængelige for alle uden at man skal søge aktindsigt først.

- Jeg er overbevist om, at hvis man lægger rapporterne offentligt frem, giver det en øget tryghed for forældre, men også for personalet. For når der har været sådan en udsendelse, tror jeg, at mange forældre føler en lille snert af usikkerhed og bekymring. Det er jeg sikker på, der ikke er grund til at være. Jeg er selv kommet i 12-13 år i daginstitutioner på alle tidspunkter af dagen og har aldrig set noget, der bare minder om det, man så i udsendelsen, siger Trine Egetved, som har skrevet til forvaltningen og fået sagen sat på dagsordenen på næste møde i udvalget for Børn og Familie på tirsdag.

- Vi tager en dialog om sagen. Min grundholdning er, at man ikke skal putte med noget som helst. Forældre, der afleverer deres børn hver eneste dag skal være sikre på, at her har vi højkvalitetsinstitutioner, siger hun.

Lovgivning undersøges

Udvalgsformand Sisse Krøll Willemoes (Nytgribskov) vil have undersøgt lovgivningen på området, før hun kan sige, om rapporterne skal lægges frem eller ej.

- Jeg er nødt til at kende lovgivningen først. Men der skal være tryghed om, at man kan aflevere sine børn og være sikker på den kvalitet, der leveres. Det handler om kvalitet og dialog og nærvær mellem børn og voksne. Der er ingen grund til at tro, at der foregår noget lignende i Gribskov som i dokumentaren, men det er klart, at sådan en udsendelse kan skabe utryghed og det skal vi være med til at lukke, siger hun.

Hun peger på, at man skal finde en løsning, der passer til Gribskov Kommune og ikke bare foretage et »hurtigt politisk greb.«

- Jeg er optaget af, at man skaber en model, som fortæller om kvaliteten, men som også har et læringsrum og mulighed for at komme i dialog for at forbedre kvaliteten. Jeg synes ikke, at rød, gul og grøn smiley er løsningen. Det skal ikke være et hurtigt politisk greb som følge af en tv-udsendelse, men vi skal tænke os om og se på, hvad udfordringerne er i Gribskov, siger hun.

Også Natasha Stenbo Enetoft (V), kommende børneudvalgsformand fra 1. august, mener, man bør lægge tilsynsrapporterne frem, hvis lovgivningen giver grønt lys - og understreger, at det ikke må blive en hetz mod et dygtigt pædagogisk personale i Gribskov.

- Vi bør ikke have noget at skjule. Og jeg er nødt til at sige, at jeg ikke tror på, at den dokumentar udelukkende er et udtryk for manglende normeringer. Det er en syg kultur, man ser i den dokumentar og en accept af, at det er ok at opføre sig sådan over for børn. Jeg mener, at vi alle skal turde sige fra i situationer, hvor vi ser noget, vi får ondt i maven over, siger hun.

Ifølge Politiken tegner sig i øvrigt et flertal i Folketinget for fælles regler for tilsyn med daginstitutioner i hele landet.