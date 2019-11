K: Stort merforbrug på specialundervisning kræver handling nu

Trine Egetved og Jesper Behrensdorff - er bekymrede for skolernes økonomi.

Gribskov - 25. november 2019 kl. 11:03 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolerne står i en alvorlig situation, der kræver handling nu. Det er beskeden fra de to byrådsmedlemmer fra Konservative, Trine Egetved og Jesper Behrensdorff, samt bestyrelsesmedlem fra samme parti, Lars Nielsen, som i en pressemeddelelse råber vagt i gevær.

De tre konservative reagerer nu, da skolerne slås med et merforbrug på over 15 millioner kroner fra seneste skoleår, og udviklingen med budgetoverskridelse ser ud til at fortsætte. Samtidig er de utilfredse med, at midler til inklusion er flyttet fra skolerne uden politisk stillingtagen.

- Det skyldes et massivt merforbrug på specialmidlerne samtidig med at alle inklusionsmidler er flyttet fra skolerne uden en politisk beslutning. Situationen for skolerne og børnene i skolerne er så alvorlig, at den kalder på omgående politisk handling og prioritering, lyder det i pressemeddelelsen.

Hvis man ikke griber ind, og fortsætter med at spare på almenområdet, vil det betyde færre voksne i skolerne, og at endnu flere børn ikke kan rummes i folkeskolen, lyder budskabet fra Konservative, som også er utilfreds med. at det forventede merforbrug ikke er taget med i budgetforhandlingerne.

- Det har altid tidligere været politikerne der besluttede, når og hvis der skal spares på vores almenområde på skolerne, og sådan ønsker Det Konservative Folkeparti fortsat det skal være. Hvad har ændret sig igennem de seneste par år på børneområdet? skriver partiet, som vil tage sagen op på det førstkommende byrådsmøde og desuden foreslår, at der foretages en ekstern revision af skolernes budget, regnskab og styringsværktøjer.

Til bunds - Vi kunne godt tænke os at få en ekstern revision af skolernes regnskab og få set det hele ordentligt igennem. Er der nogle børn, der ikke får de rigtige tilbud, og der er nogen, der står til specialundervisning uden at få det, osv. Vi skal have set det efter til bunds, for vi ved, at skolerne har haft svært ved at styre deres økonomi de seneste år, uddyber Trine Egetved, der er medlem af udvalget for Børn, Idræt og Familie.

- Jeg har fuld respekt for, at kommunen er i en presset økonomisk situation, men vi er nødt til at få skolernes inklusionsmidler tilbage lokalt på de enkelte skoler, så der er midler at inkludere børn for, siger hun.

I første omgang bør der laves en handleplan, så man også får styr på udgifterne til specialområdet.

- Vi er nødt til at stoppe op og samle midlerne i en pulje, som er styret af administrationen og så få lavet en handleplan, der gør, at vi inkluderer flere børn på vores skoler. Det tyder på, at der er forskellige kulturer på skolerne, så det er forskelligt, hvem der inkluderer og ekskluderer, siger hun.

Hun peger på, at hun gerne påtager sig ansvar, men at det er svært, når hun ikke er blevet ordentligt orienteret.

- Jeg kan ikke reagere på noget, jeg ikke ved.

- Det er mange penge at skulle finde, så vi skulle have lavet en prioritering i budgettet. Jeg ønsker ikke at bryde budgetter eller være illoyal, men det er et stort problem på skolerne, som jeg mener, vi bør handle hurtigt på. Vi bør hive skolelederne ind og tale med politikere og administration om de udfordringer, de står med, siger hun.

Vi vil se på merforbrug Borgmester Anders Gerner Frost og formand for udvalget for Børn, Idræt og Familie, Natasha Stenbo Enetoft, har sendt en pressemeddelelse ud med et svar til De Konservative, hvor de peger på, at udvalget har besluttet at se på skolernes økonomi og merforbrug på det specialiserede områder på de kommende møder i udvalget.

- Hvis man læser de Konservatives pressemeddelelse søndag, ser det ud som om, at hele forvaltningen, børneudvalget og resten af byrådet ikke handler på skolernes økonomiske situation. Trine Egetved, der har været fast medlem af Børneudvalget de seneste seks år, og en del af disse år som formand, er om nogen vidende om dette samt de tidligere beslutninger. Børneudvalget har besluttet, at der skal ses på skolernes økonomi og merforbruget på det specialiseret børneområde på de kommende møder i udvalget, og Økonomiudvalget vil ligeledes få en redegørelse på førstkommende møde. Vi har som byråd alle en interesse i, at kommunernes skoler er i stand til at løse den vigtige kerneopgave det er at drive skole, både for de mange og for de få. Vi vil følge sagen helt tæt sammen med det øvrige Byråd.