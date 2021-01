K; Hvad vil ny bydel koste?

I Det Konservative Folkeparti drøfter vi i øjeblikket udviklingen af "Troldebakkerne" i Helsinge. Da vi desværre ikke har plads i hverken Udvikling, By og Land eller Økonomiudvalget skal vi derfor bede borgmesteren om at svare på en række spørgsmål, der kan afklare, hvor stor kommunens netto-indtjening ventes at blives ved salg af området. Spørgsmålene skal desuden give overblik over allerede afholdte og kommende udgifter, så der kan skabes et samlet overblik over økonomien i området.