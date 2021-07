Se billedserie Anklagemyndigheden skal nu vurdere, om der skal rejses tiltale mod Havregårdens tidligere forstander. Foto: Allan Nørregaard

Jurister skal nu vurdere sag mod eks-forstander

Gribskov - 05. juli 2021 kl. 04:10 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen

Politiet har nu afsluttet en del af efterforskningen af den tidligere forstander på kostskolen Havregården, Morten Ulrik Jørgensen, og sagen blev onsdag givet videre til anklagemyndigheden til juridisk vurdering. Det oplyser Nordsjællands Politi. Hvilke anmeldelser, der er sendt videre, kan Nordsjællands Politi ikke komme nærmere ind på.

Det er nu op til anklagemyndigheden at vurdere, om der skal rejses tiltale mod den tidligere forstander eller om sagen - eller dele af den - skal sluttes.

- Alt for lang tid - Jeg er glad for, at vi er kommet så langt nu, så vi snart kan få en afslutning på den her sag. Jeg synes, den har kørt i alt for lang tid, som selvfølgelig har været en ubehagelig periode for mig, lyder det fra Morten Ulrik Jørgensen.

- Jeg mener ikke, jeg er skyldig i de ting, jeg bliver anklaget for her.

Siden oktober har tidligere forstander på Havregården Kostskole og byrådspolitiker Morten Ulrik Jørgensen haft en række politianmeldelser hængende over hovedet. Han er blandt andet blevet efterforsket for at have ydmyget en elev i underbukser.

Overgreb og vold Det var bestyrelsen på Havregården, der i første omgang meldte Morten Ulrik Jørgensen til politiet. Det skete, efter flere aktindsigter i efteråret havde afsløret rystende forhold på kostskolen. Seksuelle overgreb, vold, stofmisbrug og selvmordsforsøg havde fundet sted blandt børnene på Havregården over flere år.

Derudover blev Morten Ulrik Jørgensen også beskyldt for at have 'hældt' flere børn ud af sengen. De forhold videregav bestyrelsen til Nordsjællands Politi.

Flere anmeldelser I december tog anklagerne mod den tidligere forstander så til. Her blev Morten Ulrik Jørgensen anmeldt for ulovlig indtrængen på kostskolen, efter han var blevet forment adgang til skolen. Alligevel troppede han en dag pludselig op.

Kort tid efter var det så Socialtilsyn Hovedstaden, der politianmeldte Morten Ulrik Jørgensen. De henviste blandt andet til, at Morten Ulrik Jørgensen havde ført et barn i underbukser op foran de andre elever og ydmyget ham offentligt.

Morten Ulrik Jørgensen ønsker ikke at kommentere på de enkelte anklager.

- Når sagen er endeligt afsluttet, glæder jeg mig til at komme ud og fortælle min historie, siger han.