Tina Nørgaard, leder af Frivilligcenter Græsted: Målet er, at ingen skal sidde alene, selvom corona forhindrer en stor forsamling på Græsted Kro.

Juleværter og gæster matches: "Ingen skal sidde alene juleaften"

Gribskov - 16. november 2020 kl. 18:27 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Målet er, at der ikke er nogen, der skal sidde alene juleaften.

Det er beskeden fra leder af Frivilligcenter Græsted, Tina Nørgaard, som har gjort sig mange overvejelser om, hvordan man kan sørge for, at alle får nogen at holde jul med, selvom det ikke er muligt at samle en stor flok på Græsted Kro, som traditionen ellers foreskriver.

- Vi har haft mange overvejelser omkring det, og allerede inden de seneste restriktioner blev meldt ud, kunne vi godt se, det ville blive vanskeligt at holde jul på samme måde, som vi plejer. Sidste år var vi 127 mennesker. Så vi har talt med kroen og planlægningsgruppen og er blevet enige om, at det er for risikabelt i forhold til den målgruppe, vi henvender os til, siger Tina Nørgaard.

Planen er, at man i stedet vil tilbyde at bringe maden ud til dem, der normalt ville komme på kroen og holde jul, for en halvtredser, og samtidig forsøge at lave nogle match mellem værter og gæster.

- Så selvom vi ikke kan bringe alle sammen, kan man godt bringe nogen sammen. Så man kan henvende sig til frivilligcenteret, hvis man synes, det kunne være hyggeligt, at der kom en eller to personer og spiste maden sammen med dem, siger Tina Nørgaard.

- Målgruppen kan både være dem, der plejer at være med på kroen, men det kan også være nogle, der ikke plejer at være med, som godt kan have plads til en eller to ekstra ved hvert bord. Så man kan ringe hertil og fortælle, hvis man har plads til et par stykker ekstra ved sit julebord, siger Tina Nørgaard og peger på, at frivilligcenteret så vil hjælpe med koordineringen.

Så enkelt som muligt Frivilligcenteret lægger op til, at man som gæst betaler en halvtredser for at være med.

- Hvis værten så ikke vil have nogen betaling, kan man måske tage en buket eller noget chokolade med. Vi vil gerne gøre det så enkelt som muligt og også gerne give folk mulighed for at tale sammen på forhånd. Der er måske også nogen, der ikke er så vant til at lave mad, og så kan de få middagen leveret fra kroen, siger Tina Nørgaard.

- Og hvis vi med dette initiativ får fat i nogen, som ellers ville sidde alene, er det jo fint.

Der er også tanker om at lave en julequiz eller andet, der kan bryde isen og få samtalen på gled.

Kunne du tænke dig at deltage og få maden leveret ud eller være gæst eller vært, så kontakt frivilligcenteret for at få mere at vide. Du kan også være hjælper juleaftensdag og hjælpe med udbringningen af maden i tidsrummet 16.00-18.00. Frivilligcenter Græsted kan i begge tilfælde kontaktes på tlf. 4839 4930 eller mail: kontakt@frivilligcenter-graested.dk.

Der er informationsmøde inklusiv pizza for hjælpere torsdag 19. november klokken 18 i Frivilligcenteret. Tilmelding kræves.

