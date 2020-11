Juletræstænding aflyst: Nu bliver den vist online

I Græsted vil man ikke lade de begrænsende restriktioner sætte en stoppe for den gode julestemning, som plejer at fylde byen i denne tid. Det er meldingen fra Græsted Handels- og Erhvervsforening, som sammen med BLIK Græsted Bibliotek har valgt at flytte juletræstændingen på Facebook i år, så alle byens borgere og andre interesserede -med sikker afstand hver for sig sammen - kan følge med på en optaget version, når julemanden og julemor tænder juletræet på byens torv.

Tegningerne vil blive delt på Facebook, så alle kan nyde børnenes værker. De kreative fra 13-17 år vil med deres tegning deltage i en lodtrækning om et gavekort på 500 kroner til en valgfri butik eller virksomhed, som er medlem af Græsted Handels- og Erhvervsforening. Ingen skal snydes, så er man over 18 år og gerne vil vise sit bud på "Græsted-nissen," så er der mulighed for at vinde et gavekort på 1.000 kroner – ligeledes til en valgfri butik eller virksomhed, som er medlem af Græsted Handels- og Erhvervsforening.