Artiklen: Juleteater for de små og julemusik for de voksne

Juleteater for de små og julemusik for de voksne

Helsinge Bibliotek byder på julehygge for både små og store i den kommende uge.

Her har trolden 'fortroldet' nisserne på nisseværkstedet, så de ikke gider lave julegaver. Da Nissemor og nissepigen Kanelia opdager dét, må de på en lang rejse for at julen kan vende tilbage til nisseværkstedet.