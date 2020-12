Se billedserie Juletræstænding i Gadekæranlægget. Foto: Jan F. Stephan

Julen i Helsinge, som jeg husker det

Gribskov - 21. december 2020 kl. 11:01 Af Tommy Seier, tidligere turistchef og julemand i Helsinge

Tidligere turistchef - og julemand - i Helsinge Tommy Seier fortæller her om sine juleerindringer:

Da jeg var dreng i Helsinge, ja, så var det Jens Juel (Petersen) tidligere typograf, der var byens julemand. Det var han faktisk i rigtig mange år, men da han godt oppe i årene gik på pension, så blev det Børge Nissen, som var lærer på Realskolen og aktiv i HSI (Helsinge Idrætsforening, red.).

Herefter var det Verner Bak Madsen der overtog jobbet som byens overjulemand, og efter Bak Madsens mange år gav han stafetten videre til mig. Jeg var jo blevet godt opdraget af ham ude i Ungdomsklubben i Høbjerg, og senere Helsinge Ungdomscenter.

I dag er det skiftende unge og medarbejdere fra Helsinge Ungdomscenter med Mikael Lieberkind og Søren Møller, der medvirker ved julearrangementerne i Helsinge by.

Plyndrede juletræet I 50'erne var der i flere år også et helt specielt juletræsarrangement for os børn. Nemlig på Centralkroen (som lå på Østergade 7) - i den store sal. Jeg kan faktisk ikke helt huske selve julefesten, ej heller hvem der var arrangør af festen, men til gengæld husker jeg ganske tydeligt, at vi, når festen var slut, måtte plyndre juletræet for pynt og lys, for så til sidst, at hjælpe med at vælte juletræet, som var kæmpestort - helt op til loftet - og trække det udenfor. Se det var noget, vi drenge så frem til år efter år.

I 60'erne skabte Verner Bak Madsen nogle fantastiske juleshows på scenen inde på Helsinge Hotel og Kro. Her medvirkede naturligvis datidens orkestre, som for eksempel The Stampers og flere andre. Også solister medvirkede, blandt andre Anders Bircow, som endnu ikke var blevet en kendt skuespiller, men han gik selv i ungdomsklubben og hans far Bircow Lassen optrådte som byens julemand. Det var nogle sjove dage.

Alle år har det været bestyrelserne fra Helsinge Erhvervsforening eller Detailhandlerforeningen, der har haft ansvaret - og arbejdet - med de årlige julearrangementer, som jo gerne skulle strække sig over hele december frem til juleaften.

I årene 1992-2008, hvor jeg var ansat som turist- og erhvervschef i Helsinge, var det mig og de ansatte på turist-og erhvervskontoret i Informationscentret Gadekærvej 17 (i dag restaurant), der havde ansvaret for, og arbejdet med, at få julens arrangementer til at fungere.

Siden 2008 er det Gadekærforeningen, der har stået for julens arrangementer, hvor selve tænding af byens julebelysning og juletræ er det mest besværlige, men naturligvis også nok det mest hyggelige.

Når jeg tænker tilbage, synes jeg, det var en sjov og spændende tid, når julens aktiviteter skulle planlægges og udføres, men også en voldsomt stor opgave. For ud over at byens juletræ skulle tændes, ja, så skulle der jo også gerne være forskellige arrangementer i løbet af december måned, blandt andet skulle julemanden jo gerne gå rundt i byen og dele pebernødder ud til børn og voksne i ugen op mod juleaften, og så måtte der jo også gerne i løbet af måneden være forskellige aktiviteter, som børnene kunne fornøje sig med.

Optog og hornorkester Men lad mig dvæle lidt ved arrangementet: Juletræstænding. Byens juletræ skal tændes i slutningen af november. I virkeligheden et hyggeligt job, men naturligvis også fyldt med kævl og bøvl. Jo, for der skulle arrangeres et kæmpe optog, som skulle gå igennem byen og gerne med mange nisser, heste, vogne og frem for alt masser af musik og gerne leveret af et stort hornorkester i spidsen for optoget.

Der skulle jo indhentes tilladelser fra politi og kommune, musik skulle findes, og ikke mindst juletræet. Og sidst, men ikke mindst - så skulle der hænges guirlander op over gaderne.

Dengang reklamerede vi hvert år med, at det var julemænd fra hele verden, der skulle mødes til kongres i Helsinge, og det skulle jo ske præcis den dag, hvor det store juletræ i Gadekæranlægget skulle tændes.

Hejste store træ

Når så optoget ankom til gadekæret, ja, så måtte alle julemænd og nissebørn stige ned fra heste og vogne, og trække så mange børn og voksne som muligt med hen til det store juletræ, som i øvrigt altid blev fundet i en privat have et sted i kommunen. Med hjælp fra Falck-Zonen og en vognmand med en stor lastbil som hjalp med henholdsvis at fælde træet og herefter læsse det på lastbilen, som så kørte træet til Helsinge.

Her blev det store træ rejst, og sat godt fast i jorden, hvorefter byens elektrikere kom og pyntede træet med de fineste lys og en kæmpestjerne. I mange år også med en stor fyrværkeri-stjerne i toppen, som blev antændt samtidig med at lysene på træet blev tændt. Det var vældig flot.

Over gaderne Østergade, Frederiksborgvej, Vestergade blev hvert år hængt guirlander bundet af grangrene op over vejene. Senere blev det til nogle yderst naturtro kunstige guirlander, som kunne bruges år efter år.

Som jeg husker julen i byen dengang, så var det noget, alle butikker og erhvervsdrivende stod sammen om. Jo, for udover at det var et ret stort arbejde, så kostede det også mange penge med kraner, strøm, stålwirer, materialer til omkring 3-400 godteposer, samt arbejdet med at pakke dem.

Gik rimeligt nemt Det gik nu rimelig nemt med at dele godteposerne ud, for arrangementet foregik i Gadekæranlægget, og derfor kunne vi bruge pladsen ved mindemuren som udleveringssted.

Man stillede simpelthen op i en lang række i venstre side, og når man havde fået godteposen, gik man videre ad højre side.

Når julen var slut, skulle alle guirlander pilles ned og lægges på lager, sammen med alle de stålwirer, der havde holdt guirlanderne. Lageret var i mange år de røde garager på Nygade, som tilhørte Troelsens møbler, men som nu er revet ned til fordel for det store ejendomskompleks, der er ved at blive bygget.

Men julen i Helsinge var jo meget mere end guirlander og juletræ.

Det var også masser af aktiviteter i hele december måned.

Det kunne for eksempel være en julemand, der gik rundt i byen med en kæmpe pose flødekarameller eller pebernødder til uddeling blandt byens børn og voksne. Eller måske besøg af Frelsens Hær, som sang og spillede rundt i byen. Det kunne også være, at børnene fik mulighed for at få en ridetur på en lille pony.

Sprang i gadekæret

Nogle år blev der stillet en rigtig julekarrusel op, som børnene kunne bruge.

Også et rigtigt juletog tøffede nogle år rundt i byens gader med forventningsfulde børn.

Hvert år - i den sidste uge før jul - kunne man måske være så heldig at møde julemanden, som havde masser af lækkerier i sin store gavepose. Men hvem var julemanden? Tja...? Det var forskelligt fra år til år, - og er det stadigvæk. Jeg har selv haft fornøjelsen en del år i både 60'erne og 70'erne, men også mine tre børn Cecilia, Sebastian og Nicolaj har forsøgt sig. Også en af byens nuværende kendisser: Pernille Schrøder forsøgte sig i sine unge år.

Pernille havde - det man vistnok kan kalde - en voldsom oplevelse. Hun havde kurven fyldt med pebernødder, som blev delt ud til alle, der ville smage. Uheldigvis var der nogle unge mennesker i en bil, som holdt for rødt i lyskrydset, der "kom til" at smide et bundt lynkinesere ned i kurven, hvorefter der gik ild i både kurv, dragt og skæg.

Jeg tror, at det var både første og sidste gang, at julemanden er sprunget i Gadekæret. I de senere år har guirlanderne skiftet udseende og også selve byens "juletræ", men også opsætningen. Det er ikke længere byens elektrikere, der sætter det hele op. I disse år betaler man sig fra det hele, og så kommer der et firma, som varetager både opbevaringen og opsætning og nedtagning af både juletræ og guirlander. Men juleoptoget med julemænd og nisser bliver stadigvæk varetaget af Helsinge Ungdomscenter.

Ikke åbnet siden 2012 Da jeg i 1962 startede som julemand i Høbjerg Forsamlingshus (Ungdomsklubben), havde jeg ikke i min vildeste fantasi, forestillet mig, at det skulle blive ved i nøjagtig 50 år, eller at jeg i omkring 25 år skulle komme til næsten at leve af at være julemand, men det er en helt anden historie. Sådan blev det, og i dag hænger dragten i et skab og alt tilbehør står i en kuffert, der ikke har været åbnet siden 2012.

Men julen i Helsinge er en tid, jeg ALDRIG vil glemme.