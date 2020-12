Fruernes Stof og Garn har længe mærket, at julen står for døren. Foto: Allan Nørregaard

Julen er også højtid for håndarbejde

Gribskov - 12. december 2020 kl. 10:52 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Julen har allerede kunnet mærkes længe hos Fruernes Stof og Garn i Helsinge. Butikken, der drives af søstrene Nine og Therese Grib, har siden begyndelsen af oktober haft travlt med at sælge garn til nissehuser, stof til julesokker og udstyr til at brodere sin egen julekalender, hvor gaver til børnene kan hænges på.

- Hvis folk skal nå at have et juletræstæppe færdigt, skal man jo i gang i god tid. Hvis man er rutineret, kan man strikke en nissehue på et par dage, men mange andre ting kræver jo lidt mere tid at lave, lyder det fra søstrene, som peger på, at de gamle håndarbejdstraditioner vækkes til live.

- Vi oplever, at mange genoptager traditionerne. For eksempel materiale til den broderede julekalender og til at lave julesokker til gaverne, siger Therese Grib.

Faktisk oplever søstrene, at alle former for håndarbejde i det hele taget er i fremgang. De har kunder i alle aldre, og der er både nogen, der broderer, nogen der hækler, og nogen der syr og strikker.

- Der er også en interesse for at videreføre det traditionelle håndarbejde til de yngre generationer. Vi ser bedsteforældre, der tager deres børnebørn med herind, siger Therese Grib.

Fremgangen i interessen for håndarbejde kan også begrundes med den store tilgængelighed til inspiration og strikkeopskrifter på sociale medier som Instagram, Pinterest og Youtube, vurderer søstrene.

Mere tid til håndarbejde Coronakrisen har også betydet, at der for nogle er blevet mere tid til at fordybe sig i håndarbejdet, vurderer søstrene.

- Det giver en ro, når man sidder med sit strikketøj eksempelvis. Og der er ikke så mange arrangementer, man kan gå til, og der er også aktiviteter, der er aflyst rundt omkring. Og så kan man jo hygge sig med sit håndarbejde. Det er der mange, som fortæller os, at de gør, siger Therese Grib.

- Der er også mange, der kommer ind og fortæller os, at de ikke har strikket i mange år, men at nu vil de gerne i gang igen, siger Nine Grib.

Søstrene oplever også, at flere er begyndt at bruge butikkens produkter samt gavekort som julegaveidé. Og så er der også dem, som strikker en sweater eller laver andet håndarbejde til deres kære som julegave.