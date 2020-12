Julehyggen breder sig i Tisvilde Bio

Film Familiefilmen 'Malous jul', der er instrueret af Claus Bjerre, vises i Tisvilde Bio. Det er et juledrama om den mutte og utilpassede teenager, Malou, som kommer i familiepleje på en lille ø hos plejeforældrene Bibi og Leif. Plejeforældrene elsker julen, og det gør Malou ikke. Hun elsker ikke noget som helst og slet ikke julen, plejefamilien eller øen, og hun er kun opsat på at komme væk så hurtigt som muligt. Hun får hjælp og gode råd af gårdnissen, tror hun da. Det viser sig nemlig, at nissen både er ondskabsfuld og farlig. Det ender med, at tingene bliver vendt på hovedet, da det viser sig, at Bibi og Leif kan tø et mut og forfrossent pigehjerte op. Nu er det nissen, der er den farlige. Filmen Vises 12. og 13. december kl. 16.