Julehjælp på vej: "Det er gået helt fantastisk"

- Hvert år vælger min hustru Ingeborg og jeg at give en del af virksomhedens overskud til et lokalt projekt eller formål, som vi selv udvælger. Her i 2020, hvor vi lever med en langvarig COVID-19 pandemi, er det endnu mere naturligt for os at have fokus på det meget nære, vi kan påvirke. Derfor er det i år julekurve og det forbilledlige projekt 'Mad til Alle', vi prioriterer, fordi vi ved, at for mange lokale familier er det svært og uoverskueligt at få pengene til at række til julen og give børnene de oplevelser, vi som forældre drømmer om at give dem," siger administrerende direktør Erick Thürmer i en pressemeddelelse.