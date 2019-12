Jubilæumsår blev publikumssucces

munkerup: 2019 blev et godt år for udstillingsstedet Munkeruphus, der både fik markeret, at husets tidligere beboer, multikunsteren Gunnar Aagaard Andersen, kunne være blevet 100 år, samt Munkeruphus' 30 års jubilæum. Også en soloudstilling med designeren Margrethe Odgaard, der efterfølgende blev kåret som Årets Designer ved Design Awards 2019, var med til at banke besøgstallet i vejret. I alt besøgte 15.071 gæster Munkeruphus i 2019, mod 11.672 året før. Så det er en glad kunstnerisk leder, Line Kjær, der gør status før juleferien.

