Jubel på værtshuse: Vores stamgæster har savnet os

For at kunne nyde en øl eller et måltid på restaurant og værtshus, kræver det et coronapas med dokumentation for, at man er færdigvaccineret, et negativt testsvar eller at man har været smittet med corona for nylig. Desuden skal man bestille bord. Og det har gæsterne på Geviret været gode til, fortæller Birgit Nielsen.