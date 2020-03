Se billedserie På jordstykket ønsker Planet Huse at opføre i alt 88 boliger. Foto: Nordicom

Jordstykke har ventet på bolig-investor i 14 år

Gribskov - 27. marts 2020

Der er nu en chance for, at Blistrup by samt dens skole og institutioner kan få en kraftig vitaminindsprøjtning. Gribskov kommune har nemlig netop afsluttet salget af 9,7 hektar jord til byggeselskabet Planet Huse, som ønsker at opføre i alt 88 boliger på arealet. I følge en pressemeddelelse fra ejendomsmæglerfirmaet Nordicom, der har stået for salget, satser selskabet på at bygge boliger til børnefamilier, ældre og eventuelt handicappede.

Det pågældende jordstykke har i den kommunale planlægning navnet Blistrup Nord. Det ligger i trekanten mellem Blistrups skole, der i dag hedder Gilbjergskolen afdeling Blistrup, og Udsholtvej og parcelhusområdet på Bjørn Andersensvej. Arealet har hørt til gården Pilegård. Det blev i 2006 opkøbt af Græsted-Gilleleje Kommune for 16 millioner kroner for at sikre det til byudvikling.

Ved den lejlighed kom daværende borgmester Jannich Petersen (V) med denne udtalelse til Frederiksborg Amts Avis:

»Vi skal sikre elevtallet på Blistrup Skole og Blistrups tre daginstitutioner. Og ved at købe jorden får kommunen mulighed for at styre udviklingen i området.«

Blistrups skole, som de nye beboere bliver nabo til, har haft 500 elever. Da Græsted-Gilleleje Kommune købte jorden i håb om at kunne tiltrække børnefamilier, lå det på 320 elever. I dag går der på skolen - i følge Gilbjergskolens hjemmeside - omkring 200 børn.

Da man købte jorden gav Hovedstadens Udviklings Råd kun tilladelse til at få inddraget jorden i byzone på den betingelse, at udbygningen kunne fordeles på to etaper. Første etape skulle stå færdig i 2008- og 2009.

Ingen af de boligprojekter, som har været på tale for området, er dog blevet til noget. Da Gribskov kommune begyndte at udbyde området, gik det heller ikke så godt. Interessen for at bygge har nærmest været ikke eksisterende.

Ejendomsmæglerfirmaet formulerer processen på denne måde:

»Det nye boligområde har haft en turbulent fødsel. Projektet har været sat i bero, det har tidligere været udbudt i en budrunde, som ikke indbragte gode nok bud, og nu er det så blevet solgt på helt almindelige markedsvilkår.«

Parterne har ikke ønsket at oplyse, hvad byggeselskabet har givet for det jordstykke, som Græsted-Gilleleje Kommune opkøbte for 16 millioner kroner.

Planet Huse har hjemsted i Ribe.

Det har ikke været muligt for Frederiksborg Amts Avis at få oplyst fra firmaet, hvad det planer mere konkret går ud på.