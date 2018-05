Født på Lindenborgvej i ambulance

Jordemødre ønsker flere kvinder føder naturligt

Gribskov - 24. maj 2018 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Danmark føder lige under 20 procent af kvinder ved kejsersnit. Det tal har været højere, men ligger nu stabilt. Jordemoderforeningen glæder sig over faldet, men kunne tænke sig, tallet blev endnu lavere.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi vil da gerne ned på de cirka 16 procent, som vi ser i Norge. Det vil kunne lade sig gøre under de rette betingelser, siger Anne Marie Kjeldset, jordemoder og redaktør på Tidsskrift for Jordemødre.

- Det gælder om at styrke kvinden til at kunne gennemføre den naturlige fødsel. Vi fremlægger viden om, at kvinden har ressourcer og at det vil være det bedste for hende og hendes barn, hvis hun giver sin medvirken til den naturlige fødsel. Noget peger på, at nogle børn født ved kejsersnit kan få problemer med blandt andet astma og allergi.

Forfatter til en ny bog, Bedre graviditet og fødsel med Akupressur, taler for at give både manden og kvinden metoder til at klare den naturlige fødsel, også for barnets skyld.

- Børn født med kejsersnit mangler presset gennem fødselskanalen og den tømning af lungerne, der sker. De mangler også moderens bakterier fra anus og skede, som er med til at styrke dem, siger Catrine Saramarie Marcussen.

For moderne kvinder kan mangel på træning og i de senere år et stigende antal overvægtige være et problem i forbindelse med den naturlige fødsel.

- Vi har mange måder at styrke kvindens fysiske og psykiske mulighed for den naturlige fødsel. Vi bruger meget tid på at give bedre tilbud om den vaginale fødsel, men blandt andet den individuelle fødselsforberedelse er nu udfordret på grund af besparelserne i sundhedsvæsnet, siger jordemoder Anne Marie Kjeldset.

