Jonna Præst går til Nytgribskov

- Jeg ønsker fortsat at arbejde for min kommune, som jeg holder af, og så vil jeg gerne bakke op om den politik Borgmesteren og Nytgribskov arbejder for. Jeg ønsker ligeledes det brede samarbejde i byrådet, og vil gerne være en del af konstitueringen. Jeg har altid taget ansvar for kommunen, og har været med i samtlige budgetforliger i min tid i byrådet, siger hun.