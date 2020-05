Jesper Behrensdorff melder sig ud af Konservative og ind i Nytgribskov

Byrådsmedlem Jesper Behrensdorff gik til valg på at sikre et bredt samarbejde. Men det er ikke længere den strategi, han får mulighed for at udfolde i Det Konservative Folkeparti efter hans orlovsperiode, mener han. Derfor har han nu valgt at forsætte som medlem i NytGribskov i Gribskov Byråd, oplyser han i en pressemeddelelse.

- Tingene har ændret sig markant internt i partiet, mens jeg har været på orlov og i tiden efter. Det Konservative Folkeparti i Gribskov har i den periode valgt en linje, som jeg ikke længere kan se mig som en del af. Jeg har den allerstørste respekt for politisk og personlig profilering, både som partier og enkeltpersoner, men i sidste ende skal vi i byrådet kunne finde de solide løsninger på tværs til gavn for borgerne. Dem kan jeg ikke bidrage til at finde, hvis Konservative i opførsel og handlinger kører sig selv ud på et sidespor, som vi allerede har set under min orlov, ved f.eks. spontant at droppe en konstitueringsaftale, som vi tidligere har tilsluttet os. Det tror jeg ikke, at vælgerne kan gennemskue motiverne for eller har gavn af. Jeg vil nu forsætte konstruktivt i mit politiske arbejde og i samarbejde med alle partier til gavn for borgerne i Gribskov Kommune og for Gribskovs udvikling.