Jensens Jazz besøger Musik-cafeen i Blistrup

Her får man besøg af Jensens Jazz Serenaders. I trioen spiller Nan Ehrenstraale bas, og hun har sin datter, Nina Ehrenstraale, med på banjo. Hun er også trioens sangerinde - og pifter og fløjter ind i mellem.

Musikcafeens værter er også på scenen med et par sange.

- Det er desværre ikke muligt at synge fællessange på grund af coronareglerne, men det er tilladt at nynne forsigtigt for sig selv, skriver musikcafeen i en pressemeddelelse.